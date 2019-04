La pifia de un candidato

Villa Mercedes arrancó la semana con una tragedia: Ezequiel Ávalos, de 28 años, falleció tras chocar su moto contra un auto, en el puente de la avenida 25 de Mayo. La noticia entristeció a todos ya que la ciudad es una especie de epicentro de accidentes diarios, sobre todo aquellos que involucran a motociclistas sin casco o automovilistas que no respetan los semáforos ni las velocidades.

Pero entre los comentarios que surgieron del trágico final, hubo uno particular que indignó: Luis Lucero Guillet, candidato a diputado provincial por el frente San Luis Unido, que encabezan Poggi y Ponce, se refirió al accidente y de paso aprovechó la desafortunada oportunidad para hacer campaña. En lugar de solo remitirse a lo ocurrido, deslizó que el joven fallecido no habría recibido ayuda social porque "pensaba distinto" o "por pensar", dos apreciaciones que no tenían nada que ver con el choque.

Algunos candidatos sobreponen sus intereses sin medir que del otro lado hay una familia destruida, que más que una publicación en las redes sociales, necesita de un apoyo real. Si esa es la verdadera intención del político, claro está.