La Policía de Villa Mercedes frenó una carrera de galgos

Trescientas personas animaban la presencia de 60 animales. Fue en el campo.

Otra actividad ilegal que cayó en la siesta del domingo. Policías de la Comisaría Nº 29 de Villa Mercedes detuvieron lo que parecía una carrera de galgos en el campo conocido como “Chacra de Paredes”, ubicado en el sector sur del Barrio La Ribera, cruzando el canal sur de la Dársena y a 100 metros del sindicato de los aceiteros.

Los oficiales constataron la presencia de unos 60 perros, que a primera vista no parecían lastimados, y que fueron inspeccionados por el veterinario de la Municipalidad. El jefe de la Comisaría Nº 29, Sebastián Magallanes detalló que había unas 300 personas que animaban la “fiesta ilegal”.

El accionar policial se debió tras una orden de la Segunda Circunscripción Judicial ya que afectaba a la Ley 27330 sobre la carrera de perros. Los uniformados detectaron exhibicionismo y destrezas de galgos.

“Cuando llegamos no estaban las carreras pero encontramos a los animales en los alrededores de la pista. Hallamos algunos elementos que se utilizan para la misma, pero no todos los que suelen usarse”, explicó Magallanes. Sin embargo, no se encontraron ponchos con los números para identificar a los animales que corrían.

“Según lo ordenado por la Señoría, tenemos que identificar a los promotores y a los organizadores de la carrera. Tenemos dos organizadores que fueron reconocidos por los testigos como los responsables de la actividad”, añadió.

No se comprobó que haya dinero de por medio, como cobro de entradas o plata por apuestas.