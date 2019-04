Villa Mercedes: vecinos preocupados por la aparición de gatos "asesinados"

Un grupo de vecinos del barrio 828 Viviendas mostró su preocupación por la aparición de gatos muertos en un cesto de basura de la plaza. Si bien la matanza fue en la madrugada del lunes, los descubrieron a la tarde-noche. Había dos a la vista y creen que en una bolsa había más. La propietaria de uno de los felinos contó que su animal tenía varias mordeduras de perros y que sospecha que fueron utilizados como práctica de caza. La Policía aseguró que es la primera vez que ocurre un caso de este tipo en esa zona y recomendó a los damnificados hacer la denuncia para que se pueda investigar.

"Me llama muchísimo la atención lo que pasó porque por acá no hay perros que puedan llegar a hacer este tipo de cosas, la mayoría son de tamaño chico o los grandes están adentro", manifestó Luciana Castiglioni, la dueña de "Violeta", una de las gatitas asesinadas, que confesó que su mascota había sido rescatada de la calle, tenía alrededor de un año y medio, y solamente posaba en la galería de su vivienda o en el árbol de la vereda. “Tengo otro gato más, que ahora no lo dejo salir porque tengo miedo que también me lo maten”, remarcó con mucho dolor.

A su vez, Castiglioni contó que el lunes estuvieron buscando a "Violeta" todo el día por el barrio, y cuando se enteraron que habían hallado gatos en el canasto de basura se acercaron y la reconocieron. “Nos quedó la duda de que además del otro gatito que estaba tirado, haya habido más adentro de una bolsa, pero no nos animamos a revisar”, lamentó. “Un vecino vio que a la madrugada había varios perros grandes que llevaban arrastrando algo para la plaza, pero no observó si había gente. Igualmente, por la forma en que los mataron y al ser varios, creemos que fueron animales entrenados para cazar y que no son de este lugar”, afirmó la mujer, quien adelantó que tiene decidido no hacer la denuncia.

El oficial principal Cesar Chacón, que está a cargo de la Comisaría 12ª, se sorprendió por lo sucedido y recomendó a los vecinos que hagan la denuncia en la dependencia policial o en la Justicia para poder llevar adelante la averiguación de datos.

"Es extraño lo que pasó porque es un barrio que cuidan mucho a los animales y está a la vista, ya que siempre la gente está con sus mascotas en la calle. Si no recibimos una denuncia no podemos averiguar lo que sucedió", explicó Chacón y aclaró que sobre la calle Teniente Turrado hay una cámara de seguridad que puede haber capturado cómo llegaron los felinos al canasto de basura del espacio verde.

Durante todo el día, muchas personas de distintas edades utilizan la plaza para desarrollar actividad física. Algunos incluso sospechaban que habían sido envenenados, ya que a simple vista no se notaban las heridas, se veían limpios y uno poseía un collar.

Al igual que Chacón, el juez en lo Correccional y Contravencional, Santiago Ortiz, admitió que si no hay denuncia no pueden investigar. "Sin este paso inicial no podemos tomar conocimiento del caso", afirmó el magistrado.