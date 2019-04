D'Onofrio “chicaneó” a Boca en su cumpleaños 114

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, ironizó en Porto Alegre con que Boca cumple 114 años y ese mismo número es la cantidad de días que pasaron desde el 9 de diciembre cuando ganaron la final de la Copa Libertadores en Madrid.

D'Onofrio relató a los medios en Brasil: "Todos los días me mandan bromas al celular y justo cuando venía para acá recibí otra, mirá qué mala suerte, eh: son 114 años los que cumple Boca y pasaron 114 días del 9 de diciembre, me lo mandaron recién, ¡Hay que ser ingenioso, eh!".

Luego sobre el tema de la queja de Boca ante el TAS opinó: "Ellos tienen todo el derecho de hacerlo y nosotros tenemos que ir atendiendo las presentaciones que hagan, el tiempo dirá, pero sería absurdo porque River no tiene responsabilidad en todo lo que pasó aquella vez, así que todo lo que escucho de la explicación que dan del caso me parece fuera de lugar".

En este sentido añadió: "Debido a lo que ocurrió, terminamos jugando en Madrid, y debido a eso Boca terminó jugando de local y River no: tan es así que en el Bernabéu nos tocó el vestuario visitante y River terminó ganando 3 a 1... ¿Cómo les explicamos a todos que hicimos todo lo que hicimos y resulta que podrían decir que no ganamos? Para mí es un disparate...".

Finalmente, sobre la posibilidad de que Marcelo Gallardo vaya a la selección consideró: "No estamos en la AFA y no sabemos qué piensa de la selección porque no participamos y si bien tengo una buena relación con Tapia, a quien felicité por el ascenso de Barracas, no estamos al tanto de que quieran a Gallardo como entrenador".