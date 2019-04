El elenco de "Game of Thrones" pisó la alfombra roja por última vez

Todos los actores, tanto los que dejaron "Game of Thrones" como los sobrevivientes hasta la octava temporada, pasaron por la alfombra roja que se instaló en el Rockefeller Center, el complejo arquitectónico ubicado en el corazón de Manhattan. Entre ellos, Pedro Pascal, Sean Bean, Maisie Williams, Sophie Turner y muchos más, También productores, invitados y actores que participaron de la historia años atrás, como Jason Momoa (Khal Drogo), Sean Bean (Ned Stark) y Sibel Kekilli (Shae).

La octava y última temporada de "Game of Thrones" se estrenará el próximo 14 de abril por el canal HBO. Uno de los momentos fundamentales será la Batalla de Winterfell donde se enfrentarán los ejércitos de los vivos y los muertos.

HBO presentó tres nuevos adelantos antes del estreno del primer episodio de la octava y última temporada de la serie que llegará el próximo 14 de abril. El más reciente video, titulado "Aftermath", muestra una Winterfell destruida y abandonada con sonidos de vientos aullantes, espadas y dragones rugientes que ambientan el clip.

El video termina con una toma de la espada de acero valyrio de Jon Snow (Kit Harington) alojada en un banco de nieve. Otras pertenencias icónicas de los personajes aparecen en las ruinas, como la mano de oro de Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau), la silla de ruedas de madera de Bran Stark (Isaac Hempstead Wright), el alfiler de la mano de Tyrion Lannister (Peter Dinklage) y la espada de Arya Stark, (Maisie Williams).

La producción también lanzó un nuevo póster para la última temporada, que muestra los cadáveres de los personajes principales dispuestos en la misma forma que el icónico Trono de Hierro de Westeros. Muchos fanáticos creen que el programa está insinuando una intensa batalla en Winterfell para los últimos seis episodios.

