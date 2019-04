Un vecino se queja por el mal estado del cableado eléctrico

El sentido común dicta que la acción de asomarse por una ventana es con la intención de mirar hacia el exterior, respirar aire puro o contemplar el paisaje. Nada de eso es válido para un vecino del centro puntano, que la primera imagen con la que se encuentra al asomarse por una de las aberturas de su vivienda, que actualmente está en proceso de refacción, es un cableado eléctrico en mal estado que está casi adherido a su propiedad. Según afirmó el damnificado, la deficiente instalación representa un peligro para los obreros que trabajan en su inmueble.

"Está prácticamente pegado a la pared, cuando lo correcto sería que esté sobre la línea del cordón. Es evidente que es una instalación muy antigua, calculo que como mínimo tiene cincuenta años porque los cables no están trenzados ni forrados, el acero está a la intemperie", dijo Ricardo Demarco, quien desde hace al menos ocho meses tiene la obra paralizada de su inmueble porque la maraña de cables que pasa a la altura de la segunda planta tornan imposible continuar sin correr el riesgo de sufrir una electrocución.

Pese a que a mediados del año pasado alertó sobre esa situación a la prestataria del servicio en la provincia, Edesal, nunca recibió una contestación de la empresa. El pedido concreto fue "que se separe de su fachada el cableado para poder realizar trabajos de construcción, aunque sea de forma provisoria", según consta en el reclamo asentado en julio.

Luego de insistir, finalmente la respuesta oficial llegó en agosto pero sin que significase una solución para el problema planteado originalmente. "Informamos que de acuerdo a la inspección realizada por nuestro personal técnico, la línea a la que usted hace referencia se encuentra bien ubicada sobre línea municipal, colocada anteriormente a la construcción por usted realizada y la cual no invade la propiedad", sostiene el encabezado de la nota de Edesal y agrega que, sin embargo, es factible realizar modificaciones en la instalación si el cliente lo considera necesario.

"En total fueron seis personas a inspeccionar, entre ingenieros, técnicos y operarios, todos coincidieron en que hay que cambiar la línea. No tengo problema en hacer las modificaciones necesarias, como me respondieron en la nota, pero si los cables están pelados es imposible porque es muy peligroso tocarlos. Inclusive si uno saca la mano por la ventana, sin estirarla demasiado, los puede tocar y quedarse pegado", sostuvo Demarco, quien inclusive tuvo que cubrir, por sus propios medios, con caños PVC una porción de la instalación para no poner en riesgo a los trabajadores encargados de refaccionar la vivienda que está ubicada sobre la calle Mitre, entre Belgrano y Pringles, a tres cuadras del kilómetro cero de la ciudad.