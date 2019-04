Se sintió discriminada porque no la dejaron bañarse en short en un Complejo Termal

Una joven de 23 años denunció que fue discriminada en el complejo Termas de Cacheuta, en la provincia de Mendoza, ya que le impidieron acceder a las piletas vestida con un short.

La joven señaló que el episodio ocurrió el último 2 de abril y que los responsables del establecimiento le dijeron que las reglas del lugar obligaban a las mujeres a usar bikini o malla entera.

"Si sos mujer y no mostrás el or…, no podés entrar", posteó en Instagram y Twitter Karla Jerovsek, quien además remarcó que las mujeres no tendrían que ir a ese lugar.

"Hasta que no cambien la reglamentación, no elijan estos lugares. Fomentan la discriminación hacia la mujer", expresó sobre el complejo turístico situado en la zona cordillerana cercana a la ciudad de Mendoza.

La joven contó que ya había pagado la entrada cuando le impidieron acceder a las piletas del complejo vestida con short.

"Pagué la entrada y recién después me dijeron que no tenía la vestimenta adecuada. Que para entrar a las piletas tenía que ponerme una bikini o una malla enteriza, y no un short. Entonces les pregunté ¿por qué? y me respondieron que esas eran las reglas del lugar", expresó la chica en declaraciones al canal de noticias TN.

El complejo termal está compuesto por varios piletones y sobre el río Mendoza, unidos entre sí con jardines en desnivel y escaleras de piedra y se entremezclan con el paisaje.

El establecimiento cuenta con un hotel y un spa, y las aguas se encuentran con temperaturas de entre 25 y 50 grados, con una importante presencia de minerales.

