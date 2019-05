Nacional de Handball, un torneo de alto vuelo

El Nacional de Clubes de Handball, categoría Juveniles B, sigue su recorrido en San Luis tanto en la rama femenina como masculina, con partidos atrapantes. Anoche quedaron definidos los cruces de las instancias decisivas, que este viernes se jugarán en tres escenarios: el Campus de la ULP, el polideportivo de La Punta y ASEBA.

Los 28 equipos definen sus pretensiones. Los tres primeros, tanto de damas como de caballeros, ascenderán a la categoría A en 2020 (el domingo en el Campus se jugarán los partidos por el tercer puesto y las finales).

Por los cuartos de final de la rama femenina, estos serán los cruces de este viernes: a las 11:30, en cancha de ASEBA, ETIEC (Mendoza) vs. Deportivo Goliat (Río Negro); a las 15, en el Campus de la ULP, Argentinos Juniors vs. Universidad Nacional (San Juan); a partir de las 15:15 en ASEBA, Municipalidad de Alta Gracia vs. AGEC (Córdoba); y a las 18:30 en el polideportivo de La Punta, Independiente (Chivilcoy) vs. Belgrano (San Nicolás).

Del 9º al 13º puesto estos serán los enfrentamientos: a las 10 en el poli de La Punta, San Esteban (Cholila, Liga Lagos del Sur) vs. Somisa (Asociación Norte, de Buenos Aires); y a las 15 en el mismo escenario, Centro de Educación Física Nº 7 (Villa La Angostura) vs. Peretz (Santo Tomé, Santa Fe).

Del 9º al 11º puesto, a las 17, en ASEBA, Escuela Municipal (Viedma) ante el ganador de San Esteban vs. Somisa.

En la rama masculina, los cuartos de final tendrán estos choques: a las 11:30 en el polideportivo de La Punta, Universitario (Córdoba) vs. Gimnasio Lucho Fernández (Río Gallegos); a partir de las 16:45 en el Campus de la ULP, Club Andes (San Rafael) vs. Somisa (Asociación Norte, de Buenos Aires); a las 16:45 en el poli de La Punta, Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza) vs. Club Muzio (Chubut); y a las 18:30 en el Campus de la ULP, S.A.G. de Lomas (Buenos Aires) vs. Colegio Angloamericano (Alta Gracia).

Del 9º al 15º lugar jugarán: a las 10, en el Campus ULP, Alianza (Santa Fe) vs. Universitario (Bahía Blanca); a las 10 en ASEBA, Peretz (Santo Tomé, Santa Fe) vs. Fontana (Chaco); y 11:30 en el Campus, Talleres Porvenir (Santa Fe) vs. San Esteban (Cholila).

Para definir del 9 al 12º lugar, jugarán: a las 20:15 en el Campus ULP, Escuela Municipal (Viedma) frente al ganador de Alianza vs. Universitario de Bahía Blanca; y a las 20:15 en el poli de La Punta, el ganador de Peretz vs. Fontana ante el vencedor de Talleres Porvenir vs. San Esteban.

Otra linda jornada para ver y disfrutar, con entrada gratuita en todos los escenarios, del handball juvenil.