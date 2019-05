River tuvo una mala noche y perdió 3 a 0 ante Atlético Tucumán

River tuvo una actuación para el olvido, estuvo lejos de su nivel y sufrió un duro golpe a manos de Atlético Tucumán, que lo goleó este sábado por 3 a 0, en un partido disputado en el estadio "Monumental José Fierro" y correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa de la Superliga.

David Barbona, a los 34 minutos del primer tiempo, y Javier Toledo por duplicado, a los 37 de la primera parte y los 33 de la segunda, marcaron los goles del elenco local.

Un dato a tener en cuenta de cara a la revancha, que se disputará el próximo martes en Núñez, es que el elenco "Millonario" no marcó goles de visitante, que en estas instancias valen doble en caso de paridad en resultados.

En cuanto al partido, el conjunto tucumano tuvo una actuación sin fisuras, se mostró firme en defensa y efectivo en ataque, mientras que River estuvo desconocido, frágil atrás, impreciso en el medio y sin peso ofensivo.

Los primeros 15 minutos tuvieron un trámite parejo, con ambas equipos buscando presionar al rival, aunque sin generar situaciones de riesgo.

Con el correr de los minutos, River encontró espacios por la banda izquierda del ataque, sector que fue explotado por Fabrizio Angileri, quien a los 19 llegó al fondo y lanzó un peligroso centro para Ignacio Fernández, anticipado con lo justo por Mathías Abero.

Cuatro minutos después, el ex lateral de Godoy Cruz volvió a incursionar en la ofensiva e hizo tambalear a la última línea local, en una acción en la que Cristian Lucchetti anticipó a la entrada de los delanteros rivales.

Atlético Tucumán pudo soportar estos embates con su valla en cero y en su primera aproximación al arco rival se puso en ventaja: Barbona encaró desde la derecha al área, ensayó una pared con Leandro Díaz, y, tras recibir un preciso pase que lo dejó de cara al arco, definió de zurda para lograr el 1 a 0.

Los dirigidos por Ricardo Zielinski no dejaron reaccionar a su rival y tres minutos más tarde ampliaron la diferencia con una vieja fórmula: dos cabezazos en el área.

Barbona lanzó un tiro de esquina desde la derecha, Díaz peinó la pelota en el primer palo hacia el medio y allí apareció Toledo, anotando el gol con otro testazo.

River, sin reacción en el segundo tiempo.

El equipo local cedió el terreno y el balón a River en el segundo tiempo, pero los futbolistas "Millonarios" siguieron sin encontrar los caminos para golpear a los tucumanos.

En ese contexto, Marcelo Gallardo buscó respuestas desde el banco y mandó a la cancha a Nicolás De la Cruz y Matías Suárez, que volvía tras una lesión.

Pero recién a los 24 minutos River pudo inquietar, cuando Exequiel Palacios tomó la pelota tras varios rebotes y Franco Sbuttoni salvó con lo justo en el área chica, con el arquero ya vencido.

En su ímpetu por buscar el descuento, el elenco visitante dejó espacios en el fondo y a los 30 minutos Atlético Tucumán desaprovechó un rápido contragolpe en el que tuvo superioridad numérica.

Poco después, a los 33 minutos, Armani pagó caro un error: dio rebote largo ante un disparo de Sebastián Carrera desde la puerta del área, Toledo leyó bien la jugada, se anticipó a la reacción del arquero y marcó el 3 a 0.

De allí al final, River siguió buscando el descuento, pero Atlético Tucumán siguió firme en el fondo, no mostró fisuras y mantuvo el arco en cero hasta el pitazo final.

Síntesis

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; José San Román, Andrés Lamas, Franco Sbuttoni, Mathías Abero; David Barbona, Rodrigo Aliendro, Nery Leyes, Gervasio Nuñez; Javier Toledo y Leandro Díaz.

DT: Ricardo Zielinski.

River Plate: Franco Armani; Camilo Mayada, Robert Rojas, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Bruno Zuculini; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto.

DT: Marcelo Gallardo.

Goles: PT: 34' Barbona (AT), 37' Toledo (AT). ST: 33' Toledo (AT).

Cambios: ST: 13' Nicolás De la Cruz por Zuculini y Matías Suárez por Borré (R), 26' Ramiro Carrera por Núñez (AT), 36' Juan Mercier por Díaz (AT), 42' Mauro Matos por Toledo (AT).

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: Monumental José Fierro (Atlético Tucumán).