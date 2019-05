Un puntano tenía una Renault Fuego y la transformó en un Lamborghini Murciélago

El puntano Walter Hugo Dave siempre disfrutó de crear distintos vehículos en su taller. Tras armar móviles pequeños se inspiró por completo y se animó a construir el auto de sus amores: un Lamborghini Murciélago. Lo hizo de manera artesanal, en su taller de San Luis y tomó su Renault Fuego como base para darle vida a ese largo anhelo.

En un mano a mano con El Diario de la República contó paso a paso cómo fabricó el vehículo. Fueron 14 años de esfuerzo, paciencia y mucha imaginación.

“Venía de fabricar cualquier cosa en mi taller. Hice motos, kartings, cuatriciclos, pero me faltaba un auto, uno a mi gusto. En una revista salió el Lamborghini Diablo, que me gusta mucho, pero después vi este, el Lamborghini Murciélago y me enamoré a primera vista. De inmediato quise armarlo”, expresó.

“Empecé a construirlo de a poco y creo que logré algo parecido. Me llevó 14 años hacerlo. El auto es completamente operativo, tiene todos los sistemas de seguridad, limpia parabrisas, cinturón de seguridad y freno de mano. Todo lo que se necesita para circular”, afirmó Dave.

“La inspiración estuvo, pero nunca había visto uno. En la revista que vi figuraban las dimensiones y lo vi en videos, me pareció grande, pero seguí adelante”, sostuvo.

“Y fabriqué una escala basada en un autito de colección que conseguí. Tenía una escala multiplicativa que me sirvió de guía. Mutiplicaba y me daba el tamaño de la puerta real o de cualquier otra pieza”, contó.

“Empecé con el guardabarros delantero. Arranqué parte por parte. Desmonté la Fuego y fui reemplazando las partes, no fue sencillo, pero lo hicimos”, reveló.

“El auto es una mezcla de otros vehículos y marcas. El tren delantero, por ejemplo, es de un Ford Taunus, que permite bajarlo hasta el piso. Entonces medí su trocha, que era de 1.60 y anduvo todo perfecto y así hicimos con otras piezas”, afirmó Dave.