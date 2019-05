A cuidar el pastizal, un tesoro del monte

Las jornadas que organiza el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA) van rotando por todo el país y no son muchas al año. Por eso cuando se conoció que iba a abrir 2019 en San Luis, el interés fue enorme porque se trata de encuentros a campo con los más prestigiosos especialistas de cada región. Charlas teóricas y demostraciones prácticas para agregar conocimientos, compartir experiencias y descubrir nuevas tecnologías que ayudan a mejorar la producción.

Casi siempre se realizan en campos de punta, que llevan la delantera en materia de adelantos, o tienen un refinado manejo que les permite "sacarle agua a las piedras". Por eso el IPCVA eligió el establecimiento "La Monina", en el árido noroeste puntano, a unos 30 kilómetros de la localidad de Luján, donde la lluvia no abunda, los suelos son arenosos y las condiciones para producir muy extremas. Se requiere mucha precisión para tener buenos índices ganaderos y es indispensable manejar la provisión de forraje para abastecer todo el año al rodeo sin contratiempos.

"La Monina" tiene esas condiciones y las exhibió ante más de 500 productores y profesionales que se hicieron el viaje hasta el Departamento Ayacucho, ávidos de incorporar nuevas técnicas y siempre atentos al trabajo profesional del IPCVA, que contó con el apoyo del INTA para desarrollar la jornada. Buena organización (no es fácil conducir un grupo tan grande, en camionetas y por caminos internos), tres paradas bien diferenciadas, un almuerzo que cubrió las necesidades y charlas técnicas de primer nivel compusieron un combo que hizo que nadie se sintiera defraudado al caer la tarde, cuando hubo que emprender el regreso. Y no solo hubo gente de San Luis, muchos llegaron desde Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y Santa Fe para presenciar un encuentro que lo tuvo todo.

“Triplicamos la producción” fue el título elegido para exhibir las bondades de un manejo adecuado de pastizales, en combinación con la megatérmica que mejor rinde en San Luis, el buffel grass. Así, el campo que fue sede pudo mostrar una cría y recría eficiente e integrada en busca de forraje, ya que allí no realizan engorde intensivo. Todo es natural en "La Monina", y fluye con profesionalismo e inversión constante de su dueño.

Para llegar desde la capital puntana hay que tomar la ruta 146 hasta el cruce con la 20, allí a la izquierda, rumbo a La Chañarienta, hasta el kilómetro 314, donde las banderas del IPCVA indicaban que había que desviar a la derecha e internarse en un camino de tierra en perfectas condiciones. Como fue un verano benigno, con buenas precipitaciones para la zona, estaba planito y transitable, porque en épocas de escasez de agua sin dudas que es un guadal. Y son unos 30 kilómetros los que hay que hacer hasta el casco del establecimiento, lo que agregó una buena dosis de aventura al periplo.

Al llegar, lo primero que impactaba era la cantidad de camionetas perfectamente ordenadas en el estacionamiento, listas para partir rumbo a la recorrida a campo. En la previa hubo palabras de bienvenida de las autoridades del instituto y del propietario, más un reparador desayuno que sirvió para matizar la espera y confirmar la inscripción. Y después sí, la multitud se dividió en tres grupos más o menos del mismo tamaño y comenzó la jornada, en la que todos de mantera rotativa fueron visitando las paradas, en las que aguardaban especialistas del INTA listos para dar una charla y contestar todas las preguntas. Para evitar amontonamientos, la exigencia fue mucha para ellos, ya que debían cumplir con los tiempos preestablecidos de antemano.

Cada parada tocaba un tema distinto, pero todos estaban relacionados entre sí ya que se trataba de ver cómo la provisión de forraje impacta allí en la condición corporal del rodeo. Por eso la que llevaba el número 1 estaba en los corrales con los rodeos de cría y recría, la 2 sirvió para ver pastizales naturales y la acción del buffel grass y la 3 esperaba con campos rolados en distintos años.

La clave es la carga animal

Al cronista de la revista El Campo le tocó arrancar por la Parada 2, la de los pastizales, donde esperaban los ingenieros agrónomos Daniel Arroyo y Manuel de María. “En los pastizales naturales debemos tener en cuenta tres aspectos claves: la sustentabilidad, la carga animal y el resultado económico”, dijo Arroyo, quien aclaró que allí nada estaba por azar, que los ensayos son una constante ya que el INTA monitorea lo que pasa en "La Monina" desde hace varios años.

El técnico pidió en primer lugar cuando hay que intervenir un campo con pastizal natural, “identificar las especies con las que contamos, porque no son todas iguales”. Aseguró que “hay entre 40 y 50 en el monte, pero las vitales son tres o cuatro. Debemos identificarlas para saber cuál es la carga animal adecuada, porque lamentablemente las vacas comen gramíneas”, describió con una sonrisa.

El segundo paso es conocer la fenología. “¿Cómo se comportan durante el año? Es necesario saber si son estivales o invernales, cómo es el rebrote, cómo reaccionan al descanso, la floración, etcétera. Conociendo la fenología podremos determinar cuándo darle descanso a cada potrero”, completó De María.

Y finalmente ambos se refirieron a la calidad forrajera, que no es otra cosa que el contenido proteico y la digestibilidad de cada especie. “No hay muchos secretos, tenemos las deseables, las intermedias y las indeseables, que son aquellas bajas en proteínas y no palatables”, definieron. Como la oferta forrajera varía a lo largo del año, y más en las condiciones que impone el semiárido de San Luis, a más forraje, más posibilidad de hacer recría para reposición o venta. “Cuando vamos a usar tecnología de insumos, como por ejemplo el buffel grass, tenemos que elegir los potreros con mejor potencial”, aconsejaron. Y dejaron el ejemplo del campo que fue sede de la jornada: “Hace ocho años la producción de pastizal aquí no pasaba de los 100 kilos, con buffel y manejo, sobre todo descanso, este año lograron 1.100 kilos. Es una diferencia abismal”.

En el camino entre el casco y la parada pudimos observar senderos llenos de buffel grass a pesar de la fuerte presencia de renoval. Arroyo y De María esperaban con unas jaulas de alambre tejido cerradas por los cuatro costados y el techo, que son "trampas" para estimar el rendimiento del pastizal a pesar de tener ganado encima.

“El proceso para calcular la cantidad de materia seca lleva 48 horas”, aseguraron los ingenieros agrónomos, quienes advirtieron al auditorio que “no solo importa la rotación, es más importante aún el ajuste de la carga animal por hectárea”, para lo que se necesitan conocimientos y datos como los que aporta el estudio de la materia seca.

En el final dejaron algunas reflexiones interesantes, que a muchos productores obligarán a un replanteo de sus estrategias de manejo del forraje. “En ambientes áridos como este es muy difícil revertir la degradación, porque se pierde el banco de semillas y nos gana el renoval. Es más fácil ser flexible con el ganado que con el pastizal”, dijeron, en clara alusión de que no hay que dudar en mover el rodeo para otorgar al suelo los descansos adecuados. Y también aconsejaron la apertura de picadas, ya que favorecen la entrada de los animales y la evaluación que debe hacer el dueño de cada potrero. “Hay estimaciones más sofisticadas, que se basan en imágenes satelitales, pero no son tecnologías accesibles a los productores de pequeña escala, ellos deben apoyarse en sus recorridas, confiar en sus ojos y su experiencia”, aseguraron en la despedida.

Rolado y buffel

Siguiendo el flujo que impuso la organización, la fila de camionetas encaró hacia la tercera parada, que recién había abandonado el grupo anterior. Allí esperaban, junto al técnico Francisco Murray y al productor Pablo Cappelini, tres potreros bien diferenciados, que habían sido rolados hace 13 años (210 hectáreas con pastoreo leve el último verano), 8 (350 hectáreas diferidas para la recría, que ocupará 150 hectáreas) y 5 años (180 hectáreas con pastoreo intenso en el verano). Cada uno tenía una enseñanza: el más nuevo había recibido un pastoreo intenso y lo que se notaba claramente era que el ganado lo había hecho prácticamente desaparecer cerca de la aguada, mientras que aún sobrevivía pastizal un poco más lejos.

El de 8 años había estado sin comer durante todo el crecimiento, por lo que con esa condición diferida iba a ser usado para hacer una recría en los próximos meses. También se observaba una zona con Gatton panic, otro tipo de megatérmica no tan común en San Luis, ya que requiere de sombra y una zona baja para prosperar, condiciones que tenía en ese sitio.

Mientras que el potrero de 13 años tenía una buena cobertura de buffel, que es lo que le permitió mantenerse a través del tiempo con una excelente condición, que no es habitual.

Ante la pregunta de dónde sembrar buffel, Murray contestó que es mejor “donde el pasto crece menos y tiene bajo potencial, por ejemplo cerca de las aguadas, que como pudieron ver está sobre pastoreado”. Pidió tener en cuenta la provisión de agua, ya que el rolado aumenta la carga, y prestar atención a la compra de semillas: “Siempre llévenlas a analizar”.

Este cronista compartió la recorrida a campo con colegas de Buenos Aires, donde el monte prácticamente no existe ya que todo es llanura, por lo que nada sabían sobre renovales y rolados a pesar de tener una amplia experiencia en el periodismo rural. Fueron los más interesados en conocer de qué se trataban esos términos, lo que nos dejó a todos la sensación de que nunca terminamos de aprender los secretos del campo. Y además de que la Argentina es tan grande en cuanto a su universo productivo, que todo cabe en ella a la hora de sacarle jugo a la riqueza que guarda su tierra.

Por eso miraban la gigantesca máquina que hace los rolados como quien observa un plato volador. “El rolo se regula con kilos, la medida ideal es que clave la cuchilla en la tierra. Recuerden que a más remoción, más implante”, explicó Murray, quien pidió “no tenerle temor a la jarilla o la lata, el renoval es parte del campo y algunas especies como el algarrobo es mejor dejarlas en pie, porque el ganado se alimenta de la chaucha, que es muy nutritiva”.

Ante la pregunta sobre qué pasa después del renuevo, aceptó que “puede ser que baje la accesibilidad, pero tenemos recursos. Por ejemplo el fuego, ya que el buffel aguanta, pero atención, que así también terminaríamos con los algarrobos, por eso no es recomendable. Está la pulverización aérea pero es cara, lo mismo que el desmalezado ya que requiere de mucho gasoil y la jarilla vuelve con más fuerza. Yo recomiendo volver a rolar sin semillas, porque la planta misma la produce”.

El rolado tiene efectos beneficiosos colaterales. Por ejemplo, bajan las pérdidas desde la parición hasta el destete debido a la mejor visibilidad que ofrece de los potreros. También un rolado selectivo protege los árboles, que son los que aportan nitrógeno, postes para alambrar, no compiten con las pasturas como los arbustos y entregan biodiversidad a la fauna y la flora. Un productor quiso saber el costo del rolado, y el especialista calculó que sale “unos 120 litros de gasoil la hectárea, más la semilla, que serán unos 5 kilos por cada una”.

Cappelini, quien tiene campos en la zona, aportó su experiencia sobre manejo del pastoreo y la implantación del buffel. Pidió a los productores que “no se tienten con la explosión inicial de la pastura megatérmica, dejen los primeros dos años los potreros sin tocar. Y después hay que hacer un pastoreo liviano en diferido (invierno) con vacas de cría para que recupere vigor y exprese todo su potencial. De octubre a marzo, que es cuando llueve aquí, se puede pastorear conservando un buen remanente para las épocas difíciles”.

Consultado sobre la variedad de buffel, Murray explicó que en la zona se usa la que se conoce como Texas 4464, a la que definió de “caballito de batalla” ya que resiste en ambientes con precipitaciones escasas como el noroeste de San Luis. “Estamos experimentando con la variedad Pecos, pero todavía hay que investigar más para tener conclusiones definitivas”, agregó.

Para Cappelini, el manejo incluye siempre divisiones de los potreros, dejando en todos los casos alguno diferido. “No tiene sentido reemplazar un buen pastizal natural con buffel grass, porque no compite y lo terminamos desperdiciando”, cerró con convicción.

Cría y recría

Antes de regresar para el almuerzo, el grupo hizo la última parada junto a los corrales donde había, perfectamente separados, un rodeo de cría con vaquillonas R2 de 16 meses y vaquillonas de primer servicio. El primero ya tenía los terneros destetados y estaba comiendo autoconsumo. Un rodeo Hereford algo arisco, al que el dueño incorporó hace un tiempo toros Aberdeen Angus colorados (50% del plantel), lo que arrojó como resultado vacas Hereford y otras caretas con el vigor híbrido que otorga el colorado. “No quise cruzar con razas índicas, porque acá los alambrados no resisten este tipo de animales”, aseguró Juan Carlos Boriosi, el dueño de "La Monina" y anfitrión en esta parada.

La época de servicio es entre enero y marzo, con vaquillonas inseminadas por IATF (a tiempo fijo) el 15 de diciembre, por lo que las pariciones se concentran entre octubre y diciembre. La detección de preñez se realiza mediante una ecografía entre 40 y 45 días después de terminado el período de servicio, aproximadamente el 15 de mayo.

“Se entora el rodeo con 5% de padres y vaquillonas en potrero separado al resto. A ellas las ponemos con toros comprados que aseguren facilidad de parto”, agregó Boriosi, quien describió la cadena forrajera de la vaca: “Entre la primavera y el comienzo del verano están en un buffel con apoyo de dos potreros con pastizal natural, ya que tenemos una carga muy elevada para que se sostenga solo con la megatérmica. El reparto del ganado lo hacemos "a ojo", según la cantidad de materia seca en cada potrero. Si la lluvia escasea, sacamos algunas vacas y las llevamos a otro lote, pero no movemos todo el rodeo”.

Mientras las vacas pasan de octubre a diciembre en el buffel, las vaquillonas lo hacen en pastizal natural. Luego ambas categorías pastan de enero a marzo en una combinación de las dos especies; y a partir de abril hasta setiembre, comen en pastizal natural diferido gracias al gran trabajo de manejo del establecimiento.

La sanidad, como en todo San Luis, es muy buena, ya que es una provincia que toma recaudos y además está bendecida por el clima. Los vacunos reciben las dosis obligatorias más una para la mancha y alguna clostridial. En otras épocas colocaban kerato, pero ya no tienen problemas de ojos con los Hereford ya que no compran vaquillonas afuera, el rodeo es cerrado.

En cuanto a suplementación, utilizan todo el año cloruro de sodio, y en verano agregan un núcleo mineral. En invierno les dan sal con una mezcla que aconseja un profesional de Río Cuarto que incorpora un 20% de urea, 15% de expeller de soja, una cantidad similar de maíz molido, 25% de núcleo y el resto de cloruro de sodio. Como tienen mezcladora, el suplemento sale perfecto.

La suplementación estratégica en establecimientos como "La Monina", donde la calidad forrajera solo alcanza para cubrir los requerimientos de mantenimiento, es fundamental. Por eso allí formulan y racionan el suplemento tanto para el rodeo de cría como la recría. En la recría, la suplementación apunta a un consumo individual de 27/30% del consumo total de materia seca/día. Cabe recordar que ese consumo de materia seca es del 3% del peso vivo del animal. Por ejemplo, un ternero de 200 kilos consume 6 kilos de materia seca por día, por lo tanto el consumo de suplemento es de entre 1,7 y 1,8 kilos.

Para la recría, un proceso que agregaron hace cinco años a la cría gracias al buen manejo de los pastizales naturales y el agregado de megatérmicas, hicieron un destete hace un par de semanas y los resultados desde que incorporaron el buffel a los pastizales naturales es notable: “Antes lo hacíamos a los 130, a lo sumo 140 kilos; ahora a los 190”, dijo Boriosi con inocultable orgullo.

Separan machos de hembras de reposición y el resto es vendido con destete a culata. “Vamos a recriar un 50% de la reposición en autoconsumo. Después pasamos a un segundo potrero con buffel y finalmente a un tercero, entre noviembre y diciembre, para vender toda la recría”, enumeró el dueño de "La Monina’", quien espera hasta mayo para destetar al ternero de cola de parición con 140 kilos.

Boriosi reconoce que “la recría es el fusible” en los años malos como 2010, cuando las lluvias no alcanzaron los 200 milímetros. En esos casos venden el ternero, si no, con la recría llegan a un peso promedio de 220 kilos. Salvo el año pasado, cuando no se suplementó, entonces el peso promedio bajó a los 200 kilos. “Ahora cambiamos la receta, porque queremos llegar a los 240 kilos”, aseguró. La ganancia de la recría la tienen medida: sin suplementación es a lo sumo de 150 gramos por día, con sal proteica llegan a los 250 gramos y ahora apuntan a los 500.

Con la recría logran manejar la carga global del sistema, ya que, como dijo el dueño, ante un verano seco es una categoría que se puede vender. Además, permite aumentar la producción de carne por hectárea y mejorar la eficiencia del stock. La cadena forrajera para esta categoría es de abril a enero: buffel grass en potreros previamente seleccionados y luego la reposición, a los dos años de edad, pasa a pastizal natural.

Por la tarde, la teoría

Tras un almuerzo multitudinario, servido con empanadas y sandwiches de miga, llegó la hora de escuchar a los que más saben. En una enorme carpa, diversos especialistas del INTA desarrollaron temas de interés para los profesionales sobre todo, aunque muchos productores eligieron quedarse, siguiendo la tendencia actual de que hay que estar al tanto de todo lo que ocurre con las nuevas tecnologías. Ya nadie se da el lujo de delegar el conocimiento.

Primero se armó un panel con el productor Emilio Pellet Lastra, Pedro Marianetti (coordinador de Cambio Rural) y Facundo Pérez Pinto, coordinador del Grupo Ga.Mo. (Ganadería de Monte), que busca transferir tecnología de productor a producto, "entre pares", definió el técnico, quien contó que el establecimiento anfitrión es uno de los integrantes.

Luego Lisandro Blanco, del INTA de La Rioja, se refirió al pastizal natural y el rolado con buffel como una integración, repasando datos de carga, pastoreo y descanso. Y finalmente Marcelo Navall habló sobre la ganadería a campo natural y su relación con el ecosistema. Todos temas a desarrollar en una próxima edición de revista el Campo.