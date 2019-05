Arena: "Los pobres necesitamos vivir en condiciones dignas"

La impotencia es grande. Mayra Arena, estudiante de Ciencias Políticas que se hizo conocida en todo el país por sus conferencias sobre la pobreza, contó ayer su experiencia con la marginalidad en la sede del Partido Justicialista de San Luis, en donde se autodenominó de convicciones peronistas (el sábado estuvo en el Centro Cultural Puente Blanco). En su relato invitó a pensar en las posibilidades que existen para combatir la pobreza.

Cerca de las 18, Arena llegó a la sede del partido. Explicó que había recorrido previamente los merenderos de la ciudad. Arena está en quinto año de Ciencias Políticas y contó que de alguna manera sus estudios representan el desafío de ir por más. Se crió en Villa Caracol, un asentamiento de Bahía Blanca. "Pude pensar en mi realidad gracias a que conocí otros mundos. Por eso es muy importante más que ir a sus barrios sacarlos", afirmó.

Su mensaje se popularizó luego de su participación en las conferencias TED sobre temas vinculados a la pobreza. Mostró la realidad que viven muchos argentinos como la de no tener baño, no tener una casa de material o la discriminación.

"Los pobres somos gente bastante fácil de entender. Necesitamos vivir en condiciones dignas y trabajar. Lo único que queremos es trabajar", aseguró y agregó que quien mira para otro lado ante la necesidad hace lo mismo que quien hace el mal.

Ante el interrogante de si todos los pobres son iguales, Arena aseguró: "Hay problemas que tenemos todos los pobres del mundo. Sin embargo, los resultados van a depender de nuestro lugar de origen y cuanta escasez hayamos vivido", añadió y aseguró que los que están en peores condiciones necesitan políticas distintas.

"Estamos los que siempre fuimos pobres y sabemos serlo porque se aprende. El tema son aquellos que fueron empobrecidos como durante el gobierno de Mauricio Macri, que sufren porque no saben qué hacer en ese nuevo contexto", enfatizó.

En otra etapa de su discurso aseguró que la pobreza es también cultural. "Nunca se deja de ser pobre. El odio que existe en la Argentina por este sector es tal, que aquellos que salen de la pobreza tienen poca memoria de lo que fueron. Pero no es fácil dejar esa condición, porque uno queda fuera de eje. Lo que tenés te comienza a dar culpa. No es tan simple cambiar de clase social", añadió.

"Ser pobre no solo es no tener para comer. Que no te alcance para pagar la luz, viajar en el transporte público o tener un trabajo en negro te pone en esa situación. Es importante entonces tomar conciencia de qué posición tenemos en la sociedad. Hasta que no nos identifiquemos como trabajadores nunca podremos solucionar la cuestión de la pobreza", dijo y advirtió sobre la grieta que se interpone entre los necesitados y aquellos que especulan en los mercados para ganar a cualquier precio.

Como una manera de aproximarse a las claves para combatir la pobreza, Arena describió a ese ciudadano que de manera legal estafa al resto de la sociedad no cumpliendo con sus deberes cívicos y que se reservan los mejores lugares dentro de la vida laboral para sus amigos y parientes.

"Son esos los que después aseguran que lo que les pasa es el mérito al esfuerzo, pero la realidad es que no es así. Si lográs limpiarles la casa o cuidarles a los hijos, nunca podrás crecer a la par de ellos. A ese grupo de personas, nosotros como peronistas debemos hacerles creer que necesitamos los hospitales públicos para que los pobres no contagien a sus hijos o que necesitamos escuelas para que haya mayor seguridad", aseveró.

"Hay que hacer peronismo y gobernar con esta gente adentro del país. Tenemos que entender cómo piensan y saber cómo se manejan", aseguró y afirmó: "La batalla cultural también es con los pobres. Tenemos que plantar en ellos la semilla de la superación", concluyó.