Por primera vez, una mujer irá a la Luna en 2024

Un pequeño paso para la mujer, un gran paso para la igualdad de género. Las tripulaciones hacia la Luna volverán pero no serán lo mismo para la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) que planea, por primera vez, enviar a una mujer a ese satélite de la Tierra. Será en 2024, dentro del proyecto "Artemis" (Artemisa).

El administrador de la NASA, Jim Bridenstine, busca que la sociedad tenga nuevos referentes sociales ya que en la década de los sesenta las jóvenes no disponían de ese tipo de modelos.

"Este programa va a permitir a una nueva generación de chicas jóvenes, como mi hija, que se vean (reflejadas) de tal manera que no lo harían de otra forma", dijo el especialista y recordó a su pequeña, de 11 años, para que mire a los astronautas y los tenga en estima.

El presidente, Donald Trump, anunció en su cuenta de Twitter la reanudación de los vuelos a la Luna y Marte.

Under my Administration, we are restoring @NASA to greatness and we are going back to the Moon, then Mars. I am updating my budget to include an additional $1.6 billion so that we can return to Space in a BIG WAY!