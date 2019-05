Cuatro mujeres denunciaron que una empresa de colectivos las discriminó

Cuatro mujeres presentaron un amparo judicial por discriminación contra una empresa de colectivos rosarina por haberlas marginado a la hora de pasarlas a la planta permanente.

Las demandantes también exigen que se cumpla una ordenanza municipal que ordena el ingreso de mujeres al transporte urbano de pasajeros.

La presentación fue contra la empresa Movi, en la que las denunciantes, junto a otras cuatro mujeres, trabajaron como choferes, realizando reemplazos, aunque ninguna de ellas quedó efectiva.

La semana pasada, la Justicia había aceptado el amparo colectivo considerando el "incuestionable" contenido social del derecho al trabajo de las mujeres y la existencia de una normativa municipal que promueve la incorporación paritaria de hombres y mujeres en el servicio de transporte público.

"El reclamo no se articula por la mera situación de cuatro intereses particulares, sino que se centra en la "clase" —al decir de las actoras, lo que será sujeto de debate y prueba— mujeres aspirantes a ser contratadas como conductoras de colectivos, cuyo ingreso a la planta permanente de las empresas habría sido obstado por la discriminación hacia la mujer", argumentaba la resolución.

De acuerdo a la presentación judicial, luego de haber trabajado y cumplido con todos los requisitos durante tres meses, la empresa no sumó a su staff permanente a ninguna de las mujeres.

"No incorporó a ninguna mujer, tomando sólo trabajadores varones, incluso en las vacantes que se generan en la actualidad, en una conducta claramente discriminatoria por causa de género", expresaron en la demanda.

La abogada de la Federación de Choferes de Colectivos (Foetapra) y patrocinante de las mujeres, Romina Perea, advirtió que en el caso de sus clientas "todas son idóneas, todas se capacitaron y todas ingresaron en la empresa y cumplieron su tarea con responsabilidad, pero aun así ninguna quedó efectiva".

Según advirtieron las demandantes, de casi mil choferes en la ciudad de Rosario, apenas hay dos mujeres colectiveras en Rosario Bus y otra mujer que maneja los de la línea 122 de El Cacique.

Tras conocerse la demanda, el titular de la delegación local de la Unión del Transporte Automotor (UTA), Manuel Cornejo, se mostró del lado opuesto al señalar que "el cuerpo de la mujer no está preparado para manejar un colectivo".

"Personalmente creo que el físico de la mujer es más débil que el del hombre y no está preparado para ciertas cosas", abundó el gremialista.

Si bien admitió que UTA no tiene ningún problema con el ingreso al rubro de la mujer, sostuvo, a título personal, que el de chofer de transporte urbano de pasajeros "es un trabajo muy, pero muy duro para una mujer".

"El físico de la mujer es más débil que el del hombre, es un trabajo duro el del colectivo, me pueden decir que hay muchas mujeres manejando taxis y autos, pero no es lo mismo que un colectivo que tiene chasis y carrocería de camión", expresó Cornejo en declaraciones a Radio La Ocho.

A la vez, opinó que otras empresas intentaron tomar personal femenino pero no dio resultado, "por el tema del ausentismo, que es mayor en las mujeres, por cuestiones de la maternidad y porque el organismo no está preparado para eso".

🤔🚌 El titular de la UTA Manuel Cornejo dijo que "el cuerpo de la mujer no está preparado para manejar un colectivo"



