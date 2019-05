La Corte pidió una causa contra Cristina y desató la polémica

La decisión de la Corte Suprema de pedirle al Tribunal Oral Federal 2 el expediente principal de la causa que investiga fraudes en la obra pública del gobierno kirchnerista para resolver planteos de Cristina Kirchner y otros acusados provocó una fuerte reacción en el gobierno nacional, que vio en la solicitud un intento de frenar o atrasar el juicio contra la ex presidenta, cuyo inicio estaba previsto para el próximo martes.

Los planteos que la Corte quiere revisar los hicieron los abogados de Cristina, del empresario detenido Lázaro Báez, del ex ministro Julio De Vido, y otros imputados: cuestionan la validez de la causa por "denegación de justicia, nulidades y cuestiones de competencia", entre otras razones.



El fiscal de juicio Diego Luciani pidió ayer que la Corte devuelva la causa antes del comienzo del proceso, para no tener que posponerlo: está previsto para el martes a las 12, en los Tribunales Federales porteños de Comodoro Py 2002.

Además recordó, en un escrito presentado ante el Tribunal Oral Federal 2, que toda la causa está digitalizada, con lo cual los jueces del máximo tribunal pueden tener acceso a la misma sin la necesidad de contar materialmente con el expediente.



La Corte Suprema, con los votos de Horacio Rozatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Maqueda y Elena Highton, y la disidencia de Carlos Rosenkratz (presidente), pidió la causa para definir la catarata de planteos de los implicados.



La decisión sorprendió a los jueces del Tribunal Oral Federal 2 quienes ya decidieron, según fuentes judiciales, que el juicio oral y público no empezará si no tienen en su poder los expedientes, ante la posibilidad de que luego la Corte adopte una decisión adversa que haga caer el mismo por nulidad, competencia o algún otro argumento.



Todo indica que la fecha de inicio se pospondrá en función de que el máximo tribunal no va a resolver antes de ese día: tiene hasta tres meses para hacerlo.



Esto causó la ira del Gobierno: en Corrientes, el presidente Mauricio Macri dijo que busca crear "las bases" para que en la Argentina haya "trabajo y no impunidad".



"Vinimos a crecer, a desarrollar el país, pero primero había que hacer esta parte que estamos haciendo bien y que nos va a permitir progresar, trabajar, poner nuestro granito de arena y que no haya impunidad", subrayó el mandatario, sin hacer una referencia directa a la decisión de la Corte.



El jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue más directo: consideró que "hay una intencionalidad política" de retrasar las causas en contra de Cristina Kirchner por parte de "los sectores que no quieren que la ex presidenta vaya a juicio".



"Me llama la atención porque pienso que lo mejor que le puede pasar a una persona, si se cree inocente, es poder ir al juicio, defenderse con todas las garantías y explicar por qué cree que esa acusación no es correcta", señaló. "Nosotros no podemos opinar sobre la parte técnica de la resolución, pero sí sobre lo que genera: creemos que produce mucha bronca en la sociedad, que quiere que se haga Justicia".



El ministro de Justicia, Germán Garavano, también fue duro en su crítica a la Corte. Afirmó que la decisión de analizar pedidos de las defensas en la causa "tiene un condimento político muy grande".

En declaraciones a Radio Mitre, opinó: "Que la Corte tome una decisión así, a una semana, es una decisión extraña por lo menos".