Martina del Trecco se presenta este viernes en River

Martina del Trecco ya comenzó a vivir su sueño. La villamercedina se encuentra en Buenos Aires y este viernes hará su primera práctica formal en River Plate. Será en Núñez con el equipo Sub 17, debido a que las jugadoras de Primera División fueron licenciadas tras el cierre del campeonato de AFA.

"Estoy tranquila, esperando para entrenar. No hablé personalmente con el técnico (Daniel Reyes) pero me dijo por teléfono que me presente mañana (por hoy) a las 14 en la cancha auxiliar. Después firmaría el contrato", le dijo a El Diario de la República Martina, feliz por iniciar la aventura.

"Hasta que empiece el plantel de Primera voy a trabajar con la Sub 17. La idea es moverme de a poco para ir adaptándome", continuó la delantera ex Aviador Origone en la Liga de Fútbol Mercedes, que se muestra ansiosa por defender los colores del club de sus amores.

Martina, de 17 años, llegó el miércoles a la ciudad de la furia junto a su mamá (Claudia) y lo primero que hicieron fue buscar hospedaje. "Ya me instalé. Estoy en Chacarita, a unos 20 minutos en colectivo de Núñez. No es mucho el recorrido que tengo que hacer para ir a entrenar", comentó.

La puntana se suma al conjunto "Millonario" luego de haber dejado una buena imagen en una prueba realizada el pasado año. Ahí deslumbró a Reyes y su cuerpo técnico, quienes si bien no pudieron contar con sus servicios a la brevedad, mantuvieron un canal de diálogo cordial y fluido.

Actualmente River tiene un equipo en Primera División bastante aceitado. Algunas de sus jugadoras integran el plantel "Albiceleste" que participará en el próximo Mundial de Francia y viene de sellar el campeonato en tercer lugar, tras llegar a la última fecha con chances para festejar.

Sin embargo, UAI Urquiza echó por tierra sus planes. El equipo de Villa Lynch se impuso a domicilio 4-0 conquistando no solo el bicampeonato, sino también la única plaza para la Copa Libertadores de Fútbol Femenino que se disputará a fin de año en Ecuador.

Martina, sabe que no la tendrá fácil pero está decidida a ganarse un lugar. A aguantar el desarraigo lejos de su familia y a pelear por sus sueños. "Mi mamá está hasta el domingo y después me quedo sola. Seguramente voy a extrañar un poco, pero no me queda otra", manifestó la joven sanluiseña.

Por ahora la prioridad es el juego, pero la educación también ocupa un lugar importante en su cabeza. "Tengo arreglado el tema del colegio. El año que viene voy hacer 4°, 5° y 6° año juntos", sentenció la nueva promesa riverplatense, que dará inicio a uno de sus mayores deseos: vestir los colores de sus amores.