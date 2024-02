Martina del Trecco muda su talento al DUX de Logroño

Con la ilusión de un nuevo desafío y la certeza de estar dando un paso importante para su carrera, la delantera villamercedina Martina del Trecco fue presentada como nueva jugadora del DUX Logroño, equipo que milita en la segunda división del tan competitivo fútbol español.

Hace ya algunos días que la goleadora de 22 años se había despedido de River Plate tras un exitoso proceso de 5 años en el que consiguió el título de la Copa Federal 2022 y en el que se transformó en una de las grandes referentes del plantel, tanto para los hinchas como para las marcas.

Martina firmó contrato por una temporada y media, llevará en su espalda el Nº 19 y tendrá la compañía de otras dos argentinas que llegaron también en estos días. A una la conoce de River y los procesos de Selección argentina: Agustina "Tota" Vargas, una volante de gran calidad. La otra es una delantera con la que competirá y hasta compartirá el ataque: la rosarina Erica Lonigro.

Martina fue presentada por el DUX Logroño en las redes sociales y tan solo el posteo en colaboración que colocaron en Instagram reunió más de 7.000 "me gusta" y 100 comentarios en tan solo 12 horas. Los mensajes son todos positivos, deseándole lo mejor en esta nueva etapa desde distintos puntos de San Luis y Argentina, otros que se ilusionan por su llegada, y la familia que siempre está y la llenan de buenas vibras.

Hay quienes también no la quieren soltar: " Me duele el corazón verte con otra camiseta que no sea la de River", destaca Franco Cisterna. Otros como Angie Marín agrega: "Cómo te vamos a extrañar, pero toda la suerte del mundo en esta nueva etapa".

Lo que está claro es que desde San Luis y Villa Mercedes fundamentalmente, tenemos un nuevo equipo para seguir y alentar de la misma manera que seguimos al Olympique de Marsella por Leo Balerdi: el DUX Logroño o "Vinotinto" como es su apodo, que marcha décimo en el campeonato y que este domingo desde las 13 enfrenta a la Fundación Albacete, que llega en la sexta ubicación.

La villamercedina, fanática de Lionel Messi (tiene en sus piernas al menos cuatro tatuajes del "10" levantando trofeos), llega en muy buena forma física y en el caso de que el cuerpo técnico la necesite, podría jugar algunos minutos.