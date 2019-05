Villa Mecedes: dijo que acuchilló a otro joven porque lo atacó con una bordeadora

Como hace un año y medio, cuando fue encarcelado por la tentativa de homicidio, Luciano Nicolás Villega habló sobre lo que hizo la tarde del 14 de octubre de 2017. Reconoció una vez más que efectivamente apuñaló a Juan Carlos Lucero en medio de una discusión. Pero les aclaró a los magistrados de la Cámara Penal 2 de Villa Mercedes, que lo juzgan por ese hecho, que lo hizo porque el otro hombre no le dejó otra alternativa. Según él, Lucero se le apareció en su casa con un amigo y lo increparon con una máquina de cortar césped y un rastrillo, todo para que le pagara una bicicleta que le había dado un día antes.

El joven de 21 años decidió dar su versión de lo que sucedió ese día antes de que la etapa probatoria del juicio sea cerrada y cada parte deba exponer sus alegatos. Así, ratificó exactamente lo que le había dicho al juez instructor Leandro Estrada cuando fue indagado en su momento.

"El Chucky", como lo conocen en el barrio Eva Perón II, relató que la noche anterior al ataque, la víctima lo había mandado a vender una bicicleta. "Vendela por cuatrocientos pesos", le encomendó. Esa misma noche fue a una fiesta. Ahí se topó con "El Gordo", un amigo del que no recuerda el nombre. "Le digo que me preste cien pesos para comprar vino y este amigo me prestó la plata y yo me fui", aseguró.

Al día siguiente, cuando estaba en su casa, solo y comiendo, llegó Lucero con un amigo, de apellido Galian. Fueron a exigirle la plata del rodado. "Le dije que se la había dejado empeñada al 'Gordo' y que cuando volviera mi mamá la sacaba del empeño y se la devolvía", relató.

Pero Lucero, según él, le aclaró que no le interesaba la bicicleta, solo quería el dinero. No menos de 600 u 800 pesos le reclamaba, señaló.

Dijo que salieron a la vereda y comenzaron a discutir. En medio de ese cruce de palabras, notó que el otro joven tenía en su cintura una tenaza, una pinza y un cuchillo chico. "Cuando él me encara con la máquina, yo le saco el cuchillo, mientras el otro se me venía encima con el rastrillo y después me empuja", narró.

"Yo intenté defenderme. Largué el manotón para cualquier lado. Estaba asustado y veo que Lucero sangra. Al verlo me asusto, largo el cuchillo y me meto a mi casa", recordó. No vio que la víctima se desplomara ni nada parecido. Al contrario, no paraba de amenazarlo, según dijo. Le decía que lo iba "a c... a tiros".