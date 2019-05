La Ribera: hicieron controles para prevenir la hipertensión

Los vecinos del complejo La Ribera tuvieron un alto mientras hacían las compras: en la puerta del hipermercado del barrio un equipo de técnicos en Promoción de la Salud, agentes sanitarios y enfermeros del hospital de referencia "Braulio Moyano" decidieron celebrar el Día mundial de la Hipertensión arterial con chequeos y consejos para prevenirla.

La jornada se extendió de 11 a 13 e incluyó la toma de la tensión de quienes concurrieron al comercio, controlaron el peso y la talla para sacar el Índice de Masa Corporal y les explicaron que hábitos adoptar para estar sanos.

"Decidimos hacer actividades en la puerta del supermercado porque es un punto estratégico donde entra y sale gente, y podemos captar muchos pacientes. Brindamos consejería sobre alimentación saludable y las formas preventivas para evitar en un futuro tener hipertensión. Si ya la tienen, les indicamos cuáles son las medidas que deben cumplir para disminuir el riesgo", explicó Dalma Vera, que integra el plantel del hospital.

El Braulio Moyano está ubicado en la manzana 7090 del complejo y, si bien cuenta con varias especialidades en el edificio, el contacto con la comunidad es recurrente para mejorar el servicio. "Somos un equipo que nos identificamos porque nos gusta acercarnos a la gente y por eso salimos a la calle, al centro de la ciudad o las calles principales del barrio. Nos reciben muy bien y estamos contentos con eso.

Cada cosa que hacemos la gente se prende, se toman la presión y estamos muy contentos de brindarles este servicio", contó Vera.

Varios de los clientes accedieron a hacerse los chequeos. Juana Noemí Olguín fue una y sostuvo que era una buena iniciativa. "Esta mañana estuve descompuesta por eso me acerqué a que me tomaran la presión. Me pareció muy lindo el trabajo que hacen porque hay gente que no puede concurrir al centro de salud a controlarse y cuando uno es grande es muy necesario hacerse controles periódicos, por eso destaco esta acción de las chicas", manifestó.

Otra de las residentes, Mónica, se sorprendió al ver al equipo pero con gusto participó de la propuesta. "Yo vivo acá en el barrio, soy paciente del hospital donde me atienden porque soy insulino dependiente.

Me parece muy bueno lo que hacen, son muy buenas las enfermeras y lo que destaco de esta actividad es que nos tienen controlados y fomentan la salud. No sabía que estaban aquí pero como justo tenía que hacer unas compras, aproveché y me tomé la presión", describió.

Las técnicas y agentes le aportaron una cuota simpática a la jornada con disfraces de frutas, verduras y de botellas de agua, con los que insistieron en que sean incorporados en la dieta alimenticia.

"Hacemos hincapié en esto porque uno de los factores de riesgo de la hipertensión es tener problema de riñones", remarcó Vera.