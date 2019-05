Mirtha Legrand espera volver a la televisión el próximo fin de semana

Mirtha Legrand aseguró que se encuentra perfecta de salud y confió en que "quizás ya el fin de semana" próximo pueda volver a estar al frente de sus programas televisivos, donde la viene reemplazando su hija, Marcela Tinayre.

"Estoy levantada, muy bien, recuperándome rápidamente, los doctores dicen que nunca en la vida vieron una recuperación semejante", afirmó la actriz y conductora, de 92 años quien fue atendida por una obstucción intestinal.

Sobre el problema de salud que padeció y que obligó a someterla a una intervención quirúrgica, calificó como casi milagroso su proceso de rápida recuperación. "Me operaron el domingo a las diez y media de la noche y hoy (sábado) ya estoy hablando en televisión contigo. Es casi milagroso", afirmó.

"Me encuentro perfecta, veo televisión, leo, duermo, recibo visitas, pocas. porque hablo mucho y en estos casos es mejor no hablar tanto", explicó. Y agregó: "No me alcanzan las palabras para agradecer los llamados y los deseos de recuperación, que es lo que estoy haciendo y quizá ya el fin de semana que viene estoy ahí".

Mirtha Legrand recibó el alta médica el viernes y desde entonces continúa con la recuperación en su domicilio.



NA