Policías evitaron que un anciano se suicidara

Fue un trabajo intenso para los policías, que se extendió desde las 14 del martes hasta las 6 de la mañana del miércoles. Ese fue el tiempo que les demandó ablandar la voluntad de un hombre de 80 años que, arma en mano, amenazaba con quitarse la vida. Finalmente, lograron acercarse lo suficiente como para sacarle el revólver e impedir que concretara tan drástica decisión o lesionara a alguien.

Según lo informado por fuentes de la Comisaría 5ª de Juana Koslay, a las 14, recibieron un llamado del Centro de Operaciones. Les pedían que fueran a un domicilio de la calle Huarpes, por un disturbio familiar.

Al llegar, se encontraron con un anciano que decía que se iba a suicidar. Tenía consigo un revólver calibre 38.

Inició en ese momento una negociación, de la que fueron parte el subcomisario Ariel Altamirano, subjefe de la Seccional 5ª, y el oficial principal Cuello, en primer momento, y luego el principal Mario Rosales, del COAR.

También estuvieron la jefa de la dependencia, Roxana Correa, el supervisor general, comisario inspector Rafael Godoy, director de Bomberos de la Policía, y el comisario Luis Biaggio, a cargo de grupos especiales.

El anciano estaba en el patio, y los efectivos, a unos ocho metros de él, inicialmente. Con el correr de las horas y gracias al diálogo, consiguieron reducir esa distancia y, finalmente, acercarse y arrebatarle el arma.

Luego, personal del Sempro atendió al anciano y fue puesto al resguardo en la Comisaría 5ª, donde fue asistido por una psicóloga de la Policía, Verónica Vanderhoeven. Después lo trasladaron al Hospital-Escuela de Salud Mental y quedó al cuidado de una hija, contó Altamirano.

Los efectivos que intervinieron en la misión de mantener el diálogo con el hombre para hacerlo deponer la actitud le dijeron que integraban un gabinete psicológico del Ministerio de Seguridad. El anciano les había advertido que no quería ver policías.

Si bien no son profesionales de la salud mental, consiguieron ganarse cierta confianza del hombre, y este accedió a hablar con ellos a través de un celular, en un momento, relató Altamirano. Los policías suponían que el paso de las horas traería ciertas circunstancias que podían cambiar el panorama, tales como hambre y sueño. "No nos dejaba acercarnos. Pero finalmente pudimos hacerlo. Se relajó por el frío, y aprovechamos con el otro efectivo para desarmarlo", explicó.