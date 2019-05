Icardi se quedaría sin Copa América

La lista final de los 23 argentinos que disputarán la Copa América en Brasil, hoy, le quita el sueño a 40 preseleccionados por Lionel Scaloni, que este martes definirá los nombres y apellidos citados.

A menos de 24 horas de conocer a los “players” hay un nombre que se filtró como uno de los más rutilantes que se quedaría afuera de la justa continental y es nada más y nada menos que el siempre polémico Mauro Icardi, el delantero y otrora capitán del Inter de Milán, que no sería tenido en cuenta para este campeonato.

El delantero fue un emblema de la renovación que propuso Scaloni desde el arranque de su interinato, donde hasta llegó a darle la cinta de capitán. En total disputó 8 partidos con la Selección mayor y apenas convirtió un gol ante México en un amistoso disputado en Mendoza.

Hay varias razones que ponen a Icardi en las antípodas de otros futbolistas de peso en el seleccionado argentino. De alguna manera el esposo de la mediática Wanda Nara acusa a Lionel Messi de haber tenido injerencia en las decisiones de los entrenadores y cerrarle una puerta en convocatorias anteriores. Inclusive Mauro en algún momento dijo que el clima del grupo en la selección había “mejorado” desde el recambio y que antes “faltaba diálogo”.

Otro punto que no ayuda al delantero del “neroazurro” es su mal presente. Se peleó con dirigentes y el entrenador del Inter. Primero, le sacaron la capitanía y luego fue marginado y no convocado por varias fechas, sumado a que en los últimos partidos su producción no fue buena. Casi seguro está out.