El "Verde" se instala en Santa Fe con la esperanza intacta

Estudiantes viajó este lunes a la medianoche a Santa Fe, ciudad que será epicentro de uno de los partidos oficiales más importantes de su vida futbolística, cuando mañana a las 21:10 el equipo de Héctor Arzubialde se enfrente a San Lorenzo, por los 32avos de final de la Copa Argentina.

La ilusión del pueblo "Estudiantil" es inmensa. El equipo llega enfocado en este partido, al que le puso toda la atención desde hace un mes, cuando quedó eliminado en el Federal A de AFA (el 21 de abril vs. Chaco For Ever, 0-0 en San Luis y 1-0 abajo de visitante).

Para San Lorenzo, sin Jorge Almirón como DT y con Diego Monarriz asumiendo la dirección técnica, el partido representa una buena oportunidad para algunos futbolistas a los que el entrenador dirigió en la Reserva, además del peso de vestir la casaca de uno de los cinco equipos más populares del país.

El "Ciclón" no compite desde el 5 de mayo, tras la eliminación con Argentinos Juniors, en los 8avos de final de la Copa de la Superliga (1-0 perdió en La Paternal y 1-1 empató en el "Nuevo Gasómetro").

Recuerdos

Hace poco más de tres años (el 10 de mayo de 2016) Estudiantes, que estaba en el Nacional B, venció a Temperley, que jugaba en Primera, por el cruce de primera ronda de la Copa Argentina.

Fue 2 a 1 en San Juan (el DT era Héctor Arzubialde), con doblete de Roberto Moreira Aldana, a los 37' y 43' de la segunda parte. Ariel Cólzera había adelantado al "Gasolero", a los 14' del complemento.

En esa misma Copa, el 7 de agosto de 2016, el "Verde" se cruzó con River por los 32avos de final (al equipo ya lo dirigía Sebastián Rambert).

El partido se disputó en Salta y Estudiantes perdió en la última jugada, cuando el 1 a 1 parecía que mandaba la definición a penales.

"Nacho" Fernández puso arriba a River a los 35' del primer tiempo y Marcelo "Tato" Mosset empató a los 43' de la parte final. A los 45', y tras un tiro libre pasado que se metió por la puerta de atrás, "Pity" Martínez marcó la diferencia.

Equipo definido

San Lorenzo confirmó la alineación para enfrentar a Estudiantes en Santa Fe: Fernando Monetti; Andrés Herrera, Gonzalo Rodríguez, Marcos Senesi, Damián Pérez; Manuel Insaurralde, Raúl Loaiza, Agustín Martegani, Nicolás Reniero; Aleander Díaz y Nicolás Blandi.