Estudiantes: la dedicatoria a la abuela, el viaje demorado y el valor del esfuerzo

La victoria del plantel de Estudiantes de San Luis se festejó en un micro. Los jugadores partieron de Santa Fe tras la cena y celebraron la victoria ante San Lorenzo en pleno viaje. Cansados y contentos, los futbolistas coincidieron que la clave fue el esfuerzo en conjunto para dejar en el camino de la Copa Argentina a uno de los cinco clubes más importantes de Argentina, San Lorenzo.

El delantero Alejo Distaulo fue hacia la cámara y le dedicó el gol a su abuela que lucha contra un cáncer. El viaje comenzó a las dos de la mañana y el colectivo sufrió un desperfecto en Villa María, por lo que tuvieron retrasados una hora. El arquero, Germán Montoya, ahora vive las sensaciones desde el lado de David, luego de estar del bando de Goliath y no se olvidó de nada.

A la vuelta, entre mates y sueños, el defensor central Leandro Corulo le envió una foto en exclusiva a El Diario de la República para mostrar la felicidad desde dentro. La palabra de los protagonistas:

Alejo Distaulo

El autor del primer tanto no dejó pasar la alegría por su conquista: “Se me vinieron muchas cosas a la cabeza, mi familia y mi abuela a quien le dediqué el gol porque estamos pasando por un momento horrible, tiene cáncer. No me podía desahogar durante el Federal A y ayer fue el día”.

“Estoy muy feliz porque necesitábamos sacarnos la espina de quedar afuera en Chaco (por el ascenso en el Torneo Federal A) y esto fue un gran desahogo”, sostuvo el jugador que festejaron con el cheque, en la cancha y en el vestuario. “Seguimos eufóricos. Sabíamos que si le ganábamos, íbamos a quedar en la historia del club. Jugamos con el corazón”, dijo emocionado.

Estudiantes ahora enfrentará a Barracas Central: “Sabemos que juega bien, pero ahora vamos a disfrutar de unos días con la familia”.

Germán Montoya

“Estoy contento por el esfuerzo realizado por el plantel, la recompensa está en el esfuerzo y nunca nos bajamos de ese criterio. Este hecho quedará como un lindo testimonio, un trabajo mancomunado que te premia cuando lo buscás”.

“Para el equipo fue un partido en un escenario distinto, donde muchos chicos jugaron por primera vez en un estadio de Primera División y enfrentamos a un equipo importante, por más que haya sufrido varias modificaciones. Eso no significa que los jugadores no tengan jerarquía y que no tengan ganas de vencer. En los medios nacionales se habla de la derrota de San Lorenzo, pero no del triunfo de San Luis. La victoria fue justificada, con la contundencia de los goles”.

“No me molesta que se hable de la pérdida de San Lorenzo. Me ha tocado estar del frente y cuando perdés con un equipo de menor plusvalía, se resalta al otro conjunto. Es lindo lograr una victoria de esta manera”.

Leandro Corulo

“Tengo mucha felicidad porque vinimos con muchas ilusiones a jugar este partido”.

“No molesta que se destaque la derrota de San Lorenzo porque es lógico. No teníamos nada que perder y mucho para ganar”.

Corulo aseguró que esta victoria la festejará con su familia y sobre todo con sus hijas.

“Es lejano ver qué pasará con Barracas, todavía queda tiempo para pensar. Primero hay que ver qué jugadores continúan, cómo queda conformado el cuerpo técnico y una vez instalado el equipo, se pensará en la siguiente fase”, dijo. Tiempo de descanso.