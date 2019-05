Sortearon los espacios publicitarios para los frentes y partidos políticos

Ayer las oficinas del Ministerio de Gobierno fueron sede para el sorteo establecido por ley para distribuir los espacios de publicidad de todos los candidatos a cargos para las elecciones generales provinciales del próximo 16 de junio. De los 17 frentes y partidos políticos que participarán, 11 presentaron "spots" o avisos audiovisuales para su emisión en Canal 13 San Luis, el medio de comunicación estatal de mayor alcance.

Los avisos son para los candidatos de las 87 categorías en disputa, que incluyen gobernador y vice, intendentes, senadores y diputados provinciales. En total serán 1.638 "módulos" es decir, espacios de 15 segundos para que aparezcan los candidatos, que serán emitidos en distintos horarios, desde el 27 de mayo a las 6 de mañana al viernes 14 de junio a las 8 de la mañana, previo el inicio de la veda electoral.

Son 18 días de publicidades, donde el canal estatal emitirá 91 módulos por día. "Por poner un ejemplo, un partido puede utilizar hasta dos módulos para su spot de candidato a gobernador", explicó sobre la utilización del sistema María Paz Ruggeri, jefa de Programa de Relaciones Institucionales y Culto del Ministerio.

De la candidatura principal a gobernador, seis listas se presentaron y solo Unión Vecinal Provincial, que promueve a Adrián Gustavo Silvera, no presentó a tiempo su spot. Los frentes Unidad Justicialista (que promueve la candidatura del actual gobernador Alberto Rodríguez Saá) y San Luis Unido (cuyo candidato es Claudio Poggi) presentaron avisos para toda su lista, mientras Juntos por la Gente presentó para su candidato principal, Adolfo Rodríguez Saá, 10 intendencias y los diputados y senadores que encabezan las listas departamentales. Aunque la difusión es gratuita, el costo de producción de los avisos corría por cuenta de los partidos, que a su vez podían solicitar financiamiento al ministerio para los mismos. "Hubo seis fuerzas de las 17 que no presentaron ningún tipo de spot. Son partidos más pequeños que usan otras formas de comunicación y no le es tan útil por la cantidad de salidas que tienen al aire y el costo de hacer el spot", explicó Ruggeri.

Como ocurrió para las elecciones legislativas de 2017, el Ministerio de Gobierno optó por valerse de una plataforma online para realizar el sorteo, que fue desarrollada por Ciencia y Tecnología de la Provincia.

"Antes se hacía manualmente, pero en algunas elecciones se daban muchísimas categorías y alianzas y duraba todo el día", justificó sobre el cambio la funcionaria, que como presenció El Diario, con el nuevo software dura tan solo unos minutos. La plataforma es abierta a los partidos (http://www.pauta2019.sanluis.gov.ar) y hasta hay un usuario y contraseña común que los involucrados pueden consultar. Allí se explicita el método elegido para el sorteo y en cualquier momento del día pueden consultar los espacios asignados, diferenciarlo por categoría y partido político.

El sorteo se realizó pasadas las 10 de la mañana en las oficinas del Ministerio de Gobierno y contó con la presencia de Ruggeri, Lucas Sosa, jefe de Programa Tierras y Florencia Rojo, jefa de Oficina Legal, todos de la misma cartera; Mario Noé Estévez, escribano de Gobierno de la Provincia, y Mario Carrizo, jefe de Implementación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. De los partidos políticos, solo los representantes de San Luis Unido presenciaron el sorteo, sin observación alguna.