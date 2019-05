Protagonistas del Campeonato Nacional Master

El Campeonato Nacional Master de Atletismo 21K y 10K tuvo un gran nivel en la carrera femenina. En la Media Maratón, festejó la mendocina Gabriela Bustos en la general y en la división 30 a 34 años; en tanto que en la distancia menor toda la alegría fue de la pampena Susana Trinak (40 a 44 años).

"Arranqué muy rápido y después fui regulando. Había dos chicas adelante mío y en el retome de ruta 146 empecé a reducir la diferencia. Ya faltando unos 8 kilómetros alcancé a la primera. Y desde ahí hice mi carrera. Venía con toda la ilusión de sacar el primer puesto", describió Bustos, la primera en finalizar la Media Maratón.

Quién también dejó sus sensaciones tras la competencia fue Trinak, "iba a correr A Pampa Traviesa, carrera que venía preparando, pero una lesión me lo impidió. Estas últimas dos semanas me sentí muchísimo mejor y viajé a correr aunque casi que no venía. El triunfo está dedicado a mi familia, que siempre me hace el aguante, y a mis compañeros de entrenamiento que me pegaron el empujón para estar acá y conseguir el título".

81 runners cruzaron la meta frente al Cabildo Histórico: 26 corrieron 21K y 55 los 10K. Representaron el 40% del total de finishers.

Claro que las representantes de San Luis también dieron la nota. En 21K, Graciela Menichetti consiguió el título nacional en 40 a 44 años. En esa prueba también fue enorme la labor de Mariana Quiroga (30 a 34 años) y Nora Córdoba (55 a 59 años), que consiguieron el subcampeonato argentino.

En los 10K, San Luis sumó más preseas gracias a la labor femenina. En 30 a 34 años todo el podio fue para las locales de la Asociación Atlética Amigos del Parque IV Centenario con Daniela Cabañez, Natalia Miranda y María José Lucero que hicieron el 1-2-3.

Otra que voló por las calles de La Punta fue Sabina González. Terminó segunda en la general detrás de Trinak, que casualmente era de la misma categoría, por lo que fue subcampeona en 40 a 44 años.

Tras la finalización del Nacional hubo un 5K para atletas libres de todas las edades, en donde se destacó Carla Vidal. Desde el arranque, la atleta de San Luis picó en punta y no tuvo problemas en quedarse con la victoria.