El videojuego "Contra" pasará de las consolas tradicionales a las modernas

¿Quién dijo que viejo son los trapos? Un videojuego clásico vuelve a las plataformas actuales. Konami informó cuáles serán parte del “Contra Anniversary Collection”, un nuevo compilado que saldrá a la venta próximamente.

Konami confirmó la lista de títulos que llegarán este año a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC: Contra (Arcade), Contra (NES), Contra (Famicom), Super Contra (Arcade), Super C (NES), Contra III: The Alien Wars (SNES), Super Probotector: Alien Rebels (SNES), Contra: Hard Corps (Sega Genesis), Probotector (Sega Mega Drive) y Operation C (Game Boy).

Si bien la fecha de lanzamiento no fue confirmada, se sabe que el juego costará 20 dólares.