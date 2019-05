Nike retiró las sanciones monetarias que imponía a las deportistas cuando se embarazaban

Si bien Nike se autoproclamó abanderado de fomentar la igualdad y la diversidad, hace unas semanas deportistas mujeres denunciaron que al quedar embarazadas les reducían hasta el 70% de su sueldo de los acuerdos de patrocinio. Ahora la multinacional debió dar marcha atrás a aquellas sanciones por la gran crítica social que produjeron.

Atletas como Alysia Montaño, Kate Groucher, Phoebe Wright, Allyson Felix y Jo Pave, denunciaron públicamente que unas cláusulas en los contratos de la multinacional penaban con una reducción monetaria en sus patrocinios a aquellas deportistas que bajaran su rendimiento, sin eximir a aquellas que quedaban embarazadas forzándolas a volver rápidamente a las competencias. Ahora Nike anunció que suspenderá las sanciones económicas durante un periodo de 12 meses para aquellas que “decidan ser madres”.

pregnancy in sports shouldn’t feel risky. but the reality is that it is. it’s scary to tell an employer you are starting a family & not know if you will be supported. i know a lot of women can relate no matter what field you are in. i want better for my own daughter. 📷@wesfelix pic.twitter.com/1IrqMMzvkY