Drake sumó otro Nº1 y superó el récord que ostentaban Stevie Wonder y Aretha Franklin

El rapero canadiense Drake llegó esta semana al tope del ranking Billboard de canciones de Rhythm & Blues/Hip-Hop con "Laugh now, cry later", y sumó así su vigésimoprimer número uno en esta lista, lo que le permitió superar un récord que hasta el momento ostentaban las leyendas Stevie Wonder y Aretha Franklin.

Sin embargo, 9 de las veces que trepó a la cima de esta nómina lo hizo a través de colaboraciones, como ocurrió con "Work" junto a Rihanna; "Moment 4 Life" con Nicki Minaj", o "Fall for Your Type", con Jamie Foxx, por citar algunos casos.

Este año, Drake había batido otro récord en los rankings que confecciona la famosa revista, al ubicar un total de 208 canciones en la lista Hot 100, que incluye a todos los géneros musicales.

El videoclip implicó una colaboración entre Drake y Nike (o lo que podría traducirse como el comercial más largo de la marca de la pipa, según sus detractores), en el que el rapero, además de cantar con Lil Durk, también realiza actividades, como “un picadito” el basquetbolista Kevin Durant, y los jugadores de fútbol americano Odell Beckham Jr. y Marshawn Lynch.

También se lo ve haciendo boxeo bajo el agua (en referencia a Muhammad Ali), corriendo en una cinta en el laboratorio de ciencias deportivas de Nike y yendo de compras en una tienda Nike cerrada. También montando motos de agua y posando con trajes blancos y color crema de gran tamaño (referencia a LeBron James).

Más allá de estos logros, resta esperar qué ocurrirá con Stevie Wonder, quien en su reaparición tras un trasplante de riñón anticipó dos composiciones -"Where Is Our Love Song" y "Can´t Put It in the Hands of Fate"- que formarán parte de un inminente nuevo álbum de estudio.

Agencias / AFA