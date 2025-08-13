Una banda en éxtasis con nada de qué arrepentirse

A los integrantes de “Winona riders” no les pesa nada, absolutamente nada, ser considerados los responsables de la música del futuro. Es más, dicen que se lo toman con total tranquilidad y que prefieren seguir en la construcción de su camino, sin escuchar ni atender las cosas buenas y malas que se dicen a su alrededor.

Posiblemente su tarea sea más fácil porque el consenso general sobre la calidad de la banda es altamente positivo. “Nosotros estamos muy tranquilos con eso, aunque, como en casi todo, también depende del día: a veces nos puede afectar un poco más, a veces un poco menos, pero en líneas generales tratamos de no estar tan atentos a lo que se dice de nosotros”, dijo en una charla con El Diario de la República, Ricky Morales, guitarrista y segunda voz de la agrupación.

El regreso del grupo a San Luis será doblemente celebratorio ya que significa también la reapertura de “Cede”, el espacio de calle Colón que estuvo cerrado durante varias semanas ante una absurda medida de la Municipalidad de San Luis. Con “Dicardo Rarín” –la banda puntana que más se parece a “Winona...”- como apertura de la noche, el sexteto inicia en la provincia su gira por Cuyo.

“Vamos a tocar gran parte del último disco porque cuando fuimos el año pasado todavía no lo habíamos editado”, adelantó Ricardo, quien prometió también algunas visitas a la primera parte de su discografía.

Efectivamente, la banda debutó en San Luis en 2024 y se quedó con ganas de conocer un poco más de la ciudad, ya que, como suele suceder, solo tuvieron tiempo de ir del hotel al show, un encuentro de bikers que se hizo en Comuna. “Me acuerdo que estuvo muy bueno y que la onda de la gente fue de la mejor”, recordó el guitarrista.

Una de las razones que le permite a los riders mantener la tranquilidad en su carrera es que la música que tanta aceptación tuvo tras sus tres primeros discos, es “la que nos sale naturalmente”, por lo que Morales explicó que no tienen que esforzarse ni hacer un trabajo especial para crear las melodías que tanto llamaron la atención.

En el concierto del jueves preferiado, “Winona...” también mostrará algunas de las canciones nuevas, que formarán parte de su próximo disco, que está en preproducción, con los temas ya elegidos. Morales y sus compañeros esperan tener un fin de semana libre de recitales para internarse en la sala y empezar a grabar para sacarlo, como muy tarde, a principios del año que viene.

Con Buenos Aires ya conquistado, el paso que quiere dar “Winona...” ahora es internarse en el interior del país, donde “siempre nos recibieron muy bien”. Así como los comentarios positivos llueven por sus discos, los recuerdos que tienen de sus giras son todos buenos. “Cuando viajamos –sostuvo Morales- sentimos la energía y la calidez de nuestros seguidores”.