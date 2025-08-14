"La sajuriana": 50 años de danza y un recuerdo permanente

Hace 50 años, dos profesores de folclore que tenían los sueños presentes y los pies en movimiento dieron los primeros pasos de baile en una academia que con el paso del tiempo se convirtió en una institución señera y prestigiosa. La llamaron “La sajuriana” y desde entonces dedicaron mucho tiempo y esfuerzo para su crecimiento.

El ballet se abrió oficialmente el 17 de marzo de 1975 bajo la dirección de Juan Carlos Adorno y Jorge Piquillem, dos apasionados por las danzas folclóricas que dictaron las primeras clases con el entusiasmo de los emprendedores. No sabían que cinco décadas después la academia contaría con el mismo vigor, revitalizada por nuevos alumnos, aristas que se destacan en los festivales nacionales y premios de todo tipo.

Para celebrar el medio siglo, “La sajuriana” preparó un espectáculo digno de su historia y su presente. Lo mostrará en el Cine Teatro San Luis el viernes 15 de agosto a las 21, con entradas anticipadas a 10 mil pesos y un nombre que hace honor a su vida: “Permanecer”.

La pieza tendrá a 134 bailarines en escena, de todas las edades, en un recorrido por las coreografías y en memoria siempre presente de Adorno, un muy querido profesor que trascendió generaciones y dejó una huella eterna en sus alumnos.

Juan Carlos, quien con los años asumió la dirección del ballet en soledad, murió en abril del año pasado y dejó la institución en manos de su hija Marina y su yerno, Eduardo Rodríguez. Son ellos quienes tienen ahora la difícil tarea de administrar el ballet, que se mantiene activo y con cada vez más bailarines dispuestos a aprender.

“Presentamos la obra como una constante reconstrucción de la danza, la memoria colectiva y la identidad”, dijeron Adorno y Rodríguez, quienes además adelantaron que en la puesta se verá el trayecto recorrido en todos estos años, a través de la música y la danza.