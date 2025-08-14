Antes del feriado rock, folclore, cumbia y teatro improvisado

JUEVES

Enormes delicias

Desde Mendoza y con la improvisación a flor de piel “Amor a primera risa” marca la alegría matrimonial para hacer reír en pareja. El debut en San Luis será en “Un tal René”,el bar de Cruz de Piedra, a partir de las 21, con pizza libre.

Expertos cínicos

La nueva sensación del rock argentino tiene nombre de actriz estadounidense y un sonido muy difícil de explicar. “Winona riders” llega otra vez a San Luis para tocar en Cede, el espacio de Colón y Bolívar a partir de las 20 con “Dicardo Rarín” como banda de apoyo.

Baile sanmartiniano

La previa del feriado aparece ideal para bailar y mover el cuerpo con La Cumbé, la banda de cumbia rock que tiene cada vez más seguidores en la provincia. Lo demostrarán en All Right a partir de las 22 con entrada gratuita.

Tal y como estás

Hace un par de semanas el dúo “Limón y sal” irrumpió en la escena de bares con una propuesta fresca, dulce y para nada ácida. Una nueva presentación tendrá en Casa Mollo, de calle Rivadavia, a partir de las 22 con entrada gratis.

Canto solidario

Hernán Coronel, Víctor Sosa Ramírez, el ballet Despertares y otros artistas de la provincia se reúnen en “Lo de Peky”, en Potrero de los Funes para una peña solidaria que tiene como objetivo ayudar al árbitro Omar Medero, quien recientemente fue víctima de un robo. La solidaridad también tiene su costado artístico.

Más cumbia

“Las hijas del tamal” vuelven a San Luis para enamorar y hacer bailar con su cumbia colombiana nacida en Córdoba. Actuarán a partir de las 20 en Casa Wicca de calle Belgrano con entradas a 4 mil pesos.

VIERNES

Planetas y sensaciones

Todo lo que pasa cuando se llega a las tres décadas de vida y la responsabilidades son mayores son analizadas a través del humor en “Universo + 30”, el unipersonal de “HolasoyPablo” que estará en el auditorio Mauricio López.

De todos los tiempos

Los éxitos pasados del rock inglés son atravesados de manera especial por “The Club”, el grupo que se ganó un lugar en los bares de la ciudad. A las 22, antes de la fiesta Lila, en Casa Mollo, con entrada gratuita.

Dos rockeros

“Cynnar” y “Sabático” arman una fecha doble en el boliche Don Miranda para que el rock de Villa Mercedes suene como es debido en un lugar que se merece. La fiesta comienza a las 22 en el espacio de la Calle Angosta.

A entretenerse

Eze Supersonic vuelve a San Luis para hacer su ya emblemático tributo a “Nirvana”. Para eso, usará el espacio que siempre lo recibe en la provincia, All right, de la avenida Ilia, con entrada gratis y olor a espíritu adolescente.

Berracos y divertidos

La fiesta Tropicante tiene eso que a todos les gusta: baile, diversión, color, calor y “Sabor canela”, la banda cordobesa que ya tiene un fuerte vínculo con la provincia. En la misma noche toca “Los amante de la cumbia” y hay dj dispuestos a hacer que quienes vayan a Comuna la pasen como si estuvieran en Colombia.

Medio siglo de baile

Los 50 años de la academia de “La sajuriana”, una de las más tradicionales de la provincia, se festejan en el Cine Teatro San Luis con “Permanecer”, un espectáculo con más de 100 artistas en escena que recorrerán la historia de una agrupación indispensable para el folklore puntano. A partir de las 21, con anticipadas a 10 mil pesos.

Folclore y comida

Los hermanos Tobías y Thiago Lucero continúan en la recolección de públicos. Esta vez en El Volcán, donde actuarán en el salón de eventos Barzola junto a Gabriel Cantisani. Por los 15 mil pesos de entrada también habrá dos empanadas o un plato de carne a la olla.





Presuntos e inquietos

La Casa Fractal de Villa Mercedes vuelve a recibir al grupo “Presuntxs teatro” a “La cita ausente”, la nueva creación de Luis Palacios, uno de los dramaturgos más inquietos de la escena provincial. La nueva función será a las 22.

Nueva protagonista

Con la incorporación de Romina Rita al elenco, el grupo “Gente de teatro” vuelve a hacer una función de “Cuestión de principios”, el clásico de Roberto “Tito” Cossa sobre un padre y una hija en conflicto permanente. Será en sala Beta Vidal de Battini a partir de las 20.

Jazz y vino para el pueblo argentino

El grupo Majer, Remedi Oroná o sigue con su posición de jazz y otras músicas del mundo. Esta vez harán un show en “La ferroviaria”, la vinería del Puente Blanco. La actuación en vivo comenzará a las 22.

Tercera edad

La compañía de teatro “Viva a la Pepa” vuelve con “Todo por delante”, una obra que cuenta los desafíos de las personas de la tercera edad y que se presentarán nuevamente en la sala Amigxs de Merlo. A las 20:30, con anticipadas a 10 mil pesos y obvio descuentos para jubilados del 50 por ciento.





SÁBADO

Es un pueblito muy bello

“El acordeonazo” llega a la Villa de la Quebrada con una noche especial que reunirá a “Los hermanos Albelo”, Juan Manuel “El Ángel tropical” y el cierre con “La banda de fiesta”. La reunión bailable será en el club del pueblo a partir de las 23.

Amor tributado

Un grupo de artistas de San Luis recuerda y tributa a Alejandro Sanz y sus canciones más románticas. El fin de semana largo los encuentra en All right, donde actuarán a partir de las 22 con entrada gratis.

La trovadora regresa

Luego de un silencio prolongado y necesario la villamercedina Marysol Mediavilla regresa a su ciudad y al canto. Lo hará con “El oficio olvidao”, un recuento de sus creaciones musicales que mostrarán en Portal 271 a partir de las 22.





Pelo azul

En su papel de payasa, la también actriz dramática Thais Folk se pone pelucas azules para presentar al público infantil la nueva función de una de sus creaciones infantiles. Será a las 16 en el teatro de San Francisco del Monte de Oro con motivo de la celebración del Día del Niño.

Entre dos, blanco

César Blanco se rodea de Daniel Milone y Leandro Ojeda, dos viejos compañeros de carrera, para mostrar más canciones de rock nacional y otros derivados en “La ferroviaria”, la vinería del Puente Blanco. Comienza las 21.

El viejo de arriba

A la espera de Bersuit Vergarabat, que confirmó una visita a San Luis para octubre, la nueva edición del ciclo “Rock y pogo” tendrá a la banda de los pijamas como centro de los tributos. Casa Beta recibe a los fanáticos de la banda a partir de las 22

Payaso loco

Látigos, globos, payasos y acrobacias conforman “Locuras en el circo”, el espectáculo que para el día del niño se presentará en la sala Clara Chutún del Centro cultural de San Francisco del Monte de Oro. A partir de las 19 con entradas a 2 mil pesos.

Uno nunca sabe

Las fantásticas historias de Roberto Fontanarrosa fueron adaptadas al teatro por dos mendocinos que traen su propuesta a San Luis. El encuentro será en Casa Wicca con dos funciones, una a las 20 y la otra a las 22. Las entradas cuestan 5 mil pesos.

Té para tres

“La 208”, “Siempre es hoy” y Agus Gatica conforman una noche de rock en “La crypta”, el espacio que antes usó Panacea. Las entradas en puerta costarán 5 mil pesos.

De Mercedes vengo

Con Federico Olguín y el Checho De Batista como invitados, Los Guzmán suben nuevamente a su segunda casa, el escenario del Boliche don Miranda, para mostrar sus canciones llenas de arreglos floridos y poesía autóctona. El show comienza a las 22 con comidas típicas y buena onda.

Otros tres

Una nueva edición de Casa Mollo rock reunirá a “Ibiza 84”, una banda del lugar, más los covers de “Los Gardelitos” de rock sudaka y la novedad de Proyecto Oove. El rock comienza a sonar a las 22:30.





