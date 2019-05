La desprotección de la ONU

A pesar de la tarea del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de proteger a los civiles en los conflictos armados, millones de personas en todo el mundo continúan siendo desplazadas y asesinadas con poca o ninguna responsabilidad para los agresores.

En los 20 años transcurridos desde que el Consejo de Seguridad de la ONU se comprometió a adoptar medidas para la protección de civiles en los conflictos armados, el directorio del foro mundial tuvo tan solo un debate sobre el tema, el 23 de mayo.

Si bien ha habido algunos avances, el panorama global sigue siendo grave a medida que la población civil continúa siendo la más afectada por los embates de las guerras.

El grave sufrimiento humano aún es causado por conflictos armados y por el incumplimiento del derecho internacional humanitario. “Tenemos las reglas y las leyes de la guerra. Ahora todos debemos trabajar para mejorar el cumplimiento”, dijo ante el Consejo de 15 miembros el secretario general de la ONU, António Guterres.

Los líderes mundiales casi han abandonado a los civiles a los estragos de la guerra. El debate abierto en el Consejo de Seguridad debe ceder: “Más que a una simple postura y promesas vacías. Se necesita una acción concreta para revertir el curso, proteger efectivamente a los civiles, detener los crímenes de guerra y acabar con la impunidad”, detalla un análisis complejo.

Según la ONU, más de 22.800 civiles murieron o resultaron heridos solo en 2018 en solo seis países: Afganistán, Iraq, Mali, Somalia, Sudán del Sur y Yemen.

Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad son parte en muchos de estos conflictos y, por lo tanto, son responsables de no proteger a los civiles.

Por ejemplo, en la ciudad siria de Raqqala, durante cuatro meses de ataques en 2017, la coalición internacional encabezada por Estados Unidos mató a más de 1.600 civiles.

Mientras, la coalición que lidera Arabia Saudita en Yemen, apoyada por las armas occidentales de los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, también hirió y mató a miles de civiles, mientras que bloqueó deliberadamente la asistencia alimentaria, contribuyendo a una de las peores crisis humanitarias del mundo.

ONU señaló en particular el uso indiscriminado de armas explosivas en áreas pobladas y su impacto devastador, ya que 90 por ciento de los muertos y heridos de esos ataque son civiles. Y muchos de esos civiles son demasiado a menudo niños.

Las grandes potencias militares se jactan cínicamente de hacer guerras de “precisión” y ataques “quirúrgicos” que distinguen entre combatientes y civiles. Pero la realidad presente sobre el terreno muestra que es habitual atacar a civiles allí donde viven, trabajan, estudian, rezan y buscan atención médica.

Los analistas aseguran que las partes en los conflictos armados matan ilícitamente, mutilan y obligan a desplazarse a millones de civiles mientras los líderes mundiales eluden su responsabilidad y cierran los ojos ante los crímenes de guerra y el enorme sufrimiento causado.

También los ataques a las infraestructuras en los conflictos dañan a las poblaciones civiles del entorno, como por ejemplo sucedió en setiembre de 2014, cuando la coalición liderada por Estados Unidos bombardeó muchas instalaciones petroleras en Siria.

Un colapso en los servicios de gestión de residuos, a menudo interrumpido debido a los combates, también puede conducir a riesgos de contaminación y salud, lo que representa un desafío no solo para los civiles que aún viven en Siria sino también para aquellos que desean regresar.

El diagnóstico obliga a los líderes a ser más coherentes en la forma en que abordan los problemas de protección dentro de los diferentes conflictos y entre ellos. Por ejemplo, lidiar con los desafíos de protección de la guerra urbana.

Estas decisiones pueden salvar vidas o acabar con ellas; pueden crear esperanza o desdicha, y pueden reforzar o romper las normas que protegen las leyes y principios humanitarios universales.