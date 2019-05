Hallan en Merlo conexión con el tráfico de 143 kilos de cocaína

La investigación que comenzó en Salta, y a partir de la cual lograron el secuestro de 143 kilos de cocaína en la localidad salteña de Pichanal, el lunes pasado, se extendió hasta San Luis. Efectivos de la provincia del norte, con el apoyo de otros de aquí, allanaron una casa en Piedra Blanca, Merlo, y secuestraron documentación de uno de los dos vehículos que los narcotraficantes usaron para trasladar la droga, según le confirmó a El Diario la directora general de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de San Luis, comisario mayor Andrea Cura.

Consultada por este medio, la jefa policial refirió que agentes antidrogas de Salta les solicitaron colaboración para realizar un allanamiento en el domicilio de un hombre que reside en esa zona de la villa turística junto a su familia, todos de la comunidad boliviana.

El procedimiento inició a las 24 del martes y se extendió hasta las 6 de la mañana del miércoles. Si bien no hallaron allí ningún tipo de sustancia, se incautaron de papeles de uno de los dos rodados que la Policía de Salta secuestró, y en los que trasladaban el cargamento de estupefaciente, dijo.

Además de personal policial especializado que viajó desde Salta y de investigadores de Lucha contra el Narcotráfico de la Unidad Regional III, en el procedimiento intervinieron efectivos del COAR, del departamento Canes Detectores de Estupefacientes, de la Dirección General de Inteligencia y del grupo COAR. En total, fueron unos 30 policías, calculó Cura.

En concreto, según comentó la comisario mayor, el ciudadano boliviano "estaba autorizado a manejar uno de los vehículos". Ese hombre, de quien no han trascendido datos, no estaba en la vivienda y, al parecer, tampoco en Merlo, cuando hicieron el procedimiento. Aparentemente estaba en su país. "No tenemos conocimiento de eso; a ese tema lo debe estar manejando la Justicia de Salta", respondió la comisario mayor cuando este medio le consultó si sobre este hombre pesa alguna medida judicial.

Frente a la casa en la que los policías realizaron el allanamiento hay un terreno, en el que levantan un imponente apart hotel o complejo de departamentos, contó una fuente. Es, según el informante, de propiedad de ese hombre de nacionalidad boliviana. Dijo que adquirió el terreno hace medio año, aproximadamente, y que la construcción avanza a paso firme.



Oculta entre bultos de ropa

Según información a la que accedieron los agentes de San Luis, la investigación comenzó hace un año, aproximadamente, y, aunque la droga tenía como primer destino Córdoba, el propósito era comercializarla afuera del país.

Según lo informado por "Nuevo Diario" de Salta, la gran incautación de cocaína fue lograda por los efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, durante un control vehicular sorpresivo en el cruce de la ruta nacional 50 y la provincial 34. Hay cuatro detenidos, dos hombres y dos mujeres, que están a disposición del Juzgado Federal de Tartagal.

La sustancia estaba oculta entre bultos de ropa comprada en Bolivia, e iba repartida en las cajas de dos camionetas cuyos dueños, al parecer, son de la misma familia. Según se ve en una fotografía publicada por el medio salteño, son rodados de gran porte, uno rojo y otro oscuro. Gendarmería Nacional estuvo a cargo de los peritajes.

Las camionetas pasaron por controles policiales en distintos momentos, indicó el medio. Con datos de las identidades de los ocupantes, los efectivos hicieron consultas a la Unidad de Análisis Criminal de Salta y determinaron el vínculo familiar de ellos. Algunos tienen domicilio en San Luis, y otros, en Córdoba.