La despenalización del aborto, un tema que atraviesa el año político

Las definiciones de las listas, las alianzas… los que entran, los que quedan afuera marcan generalmente el conocido “año electoral”, donde las decisiones y las políticas giran en torno al impacto que pueden tener en el electorado, y casi nadie que tiene aspiraciones a un cargo se sale de lo “políticamente correcto”. Pero este 2019 es realmente atípico y la calle habla e interpela, y anteayer quedó más que probado: la sola presentación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se transformó —a días de junio— en el hecho político más importante del año, con manifestaciones no solo en la zona del Congreso de la Nación, sino también en más de cien ciudades de Argentina y cincuenta del mundo. Una verdadera revolución, donde las que van al frente son jóvenes, que votan y que no querían que decidan sobre sus cuerpos.

El proyecto ingresó el martes con la firma de 70 diputadas y diputados de los diferentes espacios políticos que integran la Cámara baja, como Victoria Donda (Somos), Brenda Austin (UCR), Mónica Macha (FpV), Romina Del Plá (Frente de Izquierda), Cecilia Moreau (Frente Renovador), Carla Carrizo (Evolución), Daniel Lipovetzki (PRO), Araceli Ferreyra (Movimiento Evita), Mónica Schlotthauer (FIT), Nicolás Del Caño (FIT), Carolina Moisés (PJ), Daniel Filmus (FpV), Mayra Mendoza (FpV), Silvia Lospennato (PRO) y Hugo Yasky (Unidad Ciudadana). Esa transversalidad es una de las fortalezas del proyecto y es sobre lo que más trabajan y cuidan las chicas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, sobre todo en un “año político”.

“Con la presentación del proyecto lo que hacemos es volver a darle estado parlamentario, porque el del año pasado cayó con el rechazo en el Senado junto a otras diez iniciativas similares, encabezadas por la Campaña”, explicó Julia Martino, miembro de la Comisión Parlamentaria de la Campaña Nacional. “Somos conscientes de que es un año electoral y es difícil, se nos complicó incluso juntar las firmas porque muchos de los diputados están en campaña en sus provincias. Pero políticamente lo que quisimos hacer es instalarlo dentro de los debates previos a las elecciones”, agregó.

Modificaciones estratégicas

Tejen estrategias, suman experiencias y con paciencia, hacen historia. Es el ejercicio que mantienen desde 2007 cuando presentaron por primera vez la iniciativa en el Congreso, con muchos menos bombos y platillos, sin gente en las calles pero con la misma convicción del martes pasado. “Le hicimos unas cuantas modificaciones si se compara con el anterior, tiene más artículos, estratégicamente los más convenientes. Le hemos agregado un artículo de derecho protegido, otro de acceso a la información que hace al consentimiento, agregamos asesorías a solicitud de las mujeres y un artículo que engloba el lema de la Campaña que habla de la Educación Sexual Integral, que exige que se implemente en todos los niveles de la educación, junto a políticas de salud reproductiva. Y por último, lo incorporamos al Código Penal, en el artículo de las causales”, indicó Julia, que ha sido parte de las ocho presentaciones del proyecto al Congreso.

"Fue una formalidad presentarlo, y una inyección de marea verde en la sociedad", Pamela Martín, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal.

“Fue una formalidad presentarlo, pero sí fue una nueva inyección de marea verde en toda la sociedad. Sabemos que atravesamos un año electoral, y que va a ser muy difícil tener un debate similar al del año pasado, pero vamos a trabajar desde todos los espacios, sobre todo la calle, para que al menos gire en comisiones y también generando actividades muy puntuales pero masivas para que continúe en agenda, además de un seguimiento de los candidatos defensores de la vida, el aborto y los derechos”, explicó Pamela Martín, también de la Campaña y una de las referentes que el martes leyó el proyecto en la conferencia de prensa junto a las diputadas y diputados.

Una ventana de oportunidad

En el análisis de estrategias saben que siempre hay chances, y ven “una ventana de oportunidad” para después de las elecciones generales de octubre. Especulan con que a partir de ahí se pueda lograr nuevamente la media sanción y recién después del 10 de diciembre, con la Cámara alta renovada, volver a ponerlo en votación.

“En el imaginario se cree que estar a favor del aborto legal es ‘piantavotos’, pero en La Pampa eso no pasó. Lo cierto es que la mayoría del padrón electoral son jóvenes que están en edad reproductiva y ellos quieren votar a alguien que defienda sus derechos, y lo vimos con las chicas de las secundarias: ellas quieren poder decidir sobre su vida y su cuerpo, no van a votar a personas que les dicen que no pueden decidir”, sentenció Pamela.

“El año electoral condiciona todo, pero somos conscientes de esa ventana de oportunidad, sabemos que va a depender del resultado electoral y la voluntad de los políticos para consagrar este derecho. Pero nosotras tenemos que seguir en las calles. Es la lucha por un derecho que se conquista día a día”, agregó Julia.