Aldo González Funes: “Deduzco que los que me asaltaron eran profesionales”

“Deduzco que los que me asaltaron eran profesionales”, comentó el ex ministro de Turismo de San Luis, Aldo González Funes, sobre el asalto que sufrió la madrugada del miércoles, cuando dos delincuentes armados lo secuestraron en la zona céntrica de Villa Mercedes con el objetivo de llevarse su camioneta. El ex funcionario fue liberado momentos después en las afueras de la ciudad, ileso.

González Funes fundó su comentario en algunos detalles de lo que vivió: “los tipos actuaron con total tranquilidad, sin pegarme ni increparme”; “se cubrían el rostro con un pañuelo o pasamontañas y solo se le veían los ojos”; “por la tonada que tenían (parecida a la de los porteños o pampeanos, aclaró) estoy seguro que son de afuera”; “cuando me dejaron me sacaron el celular y me dijeron que por 40 minutos no intentara comunicarme con nadie”, explicó el diálogo con El Diario.

Si bien González Funes repasó lo mismo que denunció en la Comisaría 8ª de Villa Mercedes, luego prefirió no dar “muchos detalles para no entorpecer el trabajo de la Policía”, se excusó.

El ex titular de la cartera de Turismo dijo que la noche del martes acudió al Club Estudiantes, en Hipólito Irigoyen y General Paz, para compartir una cena. Al momento de partir, cerca de la 1:30 de la madrugada del miércoles, se dirigió a su camioneta Volkswagen Amarok blanca, que había dejada estacionada frente al club.

Fue entonces que los asaltantes, que descendieron de un vehículo oscuro con vidrios polarizados estacionado frente a su Amarok, lo abordaron blandiendo armas que él estima eran revólveres.

“No me dieron tiempo ni a cerrar la puerta. Uno me amenazó y me hizo sentar en el asiento trasero con él y el otro se sentó al volante y empezó a manejar. Al principio me dijeron algunas cosas, insultos o amenazas, pero después se calmaron totalmente. Nunca me golpearon te diré, ni me volvieron a encañonar”, relató.

Además de sacarle la camioneta y el celular los ladrones huyeron con un morral con documentación, entre ella dos chequeras en blanco y una empezada, y con “algo de dinero”.

“Doy por sentado que no sabían quién era yo. Si no, supongo que me hubieran llevado a mi casa, a un cajero, no sé”. Consultado sobre si cree que se trató de un hecho al voleo, González Funes prefirió decir que a eso deberá determinarlo la Policía, aunque luego dio a entender que opina que sí, que fue casualidad que la víctima fuera él.

La odisea duró unos 40 minutos, estimó.

Tras darle arranque, González Funes recuerda que el ladrón que manejaba tomó General Paz al norte, que en algún momento circularon por avenida Presidente Perón, que llegaron a la Autopista de las Serranías Puntanas y que la Amarok pasó por debajo de los puentes de las rutas 7 y 8 hasta que llegaron a la zona del campamento de Vialidad, donde lo hicieron bajar.

De allí emprendió el regreso a pie hacia la ciudad, hasta que un Volkswagen Polo con dos ocupantes frenó para auxiliarlo. “Los chicos llamaron a la Policía y se quedaron conmigo hasta que llegaron los patrulleros. Incluso tuvieron que salir de testigos. La verdad les agradezco el gesto”, dijo.

Consultados por el caso, desde la oficina de prensa de la Unidad Regional II dijeron que mantendrán las actuaciones en reserva porque la investigación está encaminada y la divulgación de cualquier detalle podría frustrarla.