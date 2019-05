Confirmado: Robert Pattinson es el nuevo "Batman"

El director Matt Reeves prepara una trilogía del murciélago con el ex vampiro.

Ya no es un rumor. Robert Pattinson será el nuevo “Batman” para la película que realizará Matt Reeves. El actor ya realizó audiciones y DC optó por él. Chau Ben Affleck.

Deadline confirmó que Reeves planea una trilogía para esta versión del superhéroe. No se conoce mucho más datos sobre el filme, solo que el director y Affleck no se pusieron de acuerdo y terminó con la partida definitiva del ex encapotado.