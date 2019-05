Camilo y Nardo en Villa Mercedes: los innovadores del chiste

Comenzaron hace doce años en los teatros más recónditos de Córdoba, con un público fiel que los seguía función a función sin importar que sus chistes no fueran tan conocidos nacionalmente como los de Chichilo Viale o Fernando "El Flaco" Pailos, otros referentes del humor.

Cinco años después, Camilo Nicolás y Nardo Escanilla decidieron plasmar su dupla en las redes sociales y alcanzaron, por fin, el nivel de popularidad que necesitaban para brillar no solo en su tierra natal, sino también en otros puntos del país. Hoy, nuevamente, estarán en la provincia con su show de stand up denominado "El Show de Camilo y Nardo", que fue éxito durante la temporada de verano en Carlos Paz. La presentación será a las 21:30 en "Lavalle & Co."

Los humoristas no adjudicaron su éxito solamente a los videos que suben a diario a las plataformas de Instagram y Facebook, donde los usuarios se divierten con sus ocurrencias y los centenares de temas que proponen en diferentes contenidos audiovisuales. Para ellos, su premio mayor a la trayectoria son las funciones que hace tiempo conquistan los escenarios cordobeses y que, con esfuerzo, chispa y profesionalismo, lograron presentarse a sala llena.

“Sentimos que lo fuerte es el show en vivo y que las redes solo nos sirven para trascender y difundir lo que el público podrá ver dentro del espectáculo. Nuestro criterio lo marca el teatro. Empezamos hace doce años y, a medida que pasó el tiempo, la repercusión se amplió por nuestras redes sociales pero sentimos que solo nos sirvió como un complemento”, expresó Camilo.

El dúo percibe que es el principio de una generación de humoristas jóvenes que viene a reivindicar —de hecho sienten que lo hacen— el humor cordobés, desde el punto en que la interacción con el público dentro de la sala es esencial y los chistes ya no tienen el mismo sabor que años atrás, donde Chichilo o Pailos brillaban con la risa fácil.

“Somos la primera camada de comediantes de una generación nueva con un humor diferente. Antes, el cordobés estaba asociado a un humor ‘cuenta chistes’, es decir que siempre tenía un cuento bajo la manga. En los tiempos que corren, deducimos que es más difícil lograr esa magia en el teatro porque con las nuevas tecnologías la gente se ríe al instante y la intimidad del chiste ya no se logra”, explicó Camilo.

Es por eso que decidieron hacer un humor diferente, donde los temas cotidianos que invaden las rutinas de las personas sean las temáticas, como también estar en la permanente búsqueda de que los prejuicios queden de lado.

“Somos punta de lanza del nuevo humor cordobés. Por ejemplo, al ser una nueva generación, nos desaprendimos de un humor sexista, misógino y discriminador, que por ahí se escuchaba en algún tiempo. Apuntamos para el otro lado, donde sabemos que nos podemos reír de ciertas cosas pero con otras no debemos meternos”, agregó el comediante.

“El Show de Camilo y Nardo” se divide en tres partes: la primera se basa en monólogos; continúa a plena interacción con el público y termina con un juego de canciones en el que analizan letras de temas conocidos de modo gracioso.

“El público es variado y acorde al humor que planteamos. Hay chicos de 17 años hasta adultos de 50. Tocamos temas bien abarcativos y manejamos un léxico que nos acompaña muy bien para entrar en confianza con la gente. Creemos que si el humorista no ‘se aggiorna’ con sus seguidores o a los tiempos que corren y elige estancarse, inmediatamente acaba su carrera”, concluyó Camilo.