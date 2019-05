El Gobernador intercambió ideas y propuestas con jubilados de toda la provincia

“Las puertas del Gobierno de San Luis están abiertas para todos. Esta política tiene que ser un triunfo, no importa el color político. Los remedios son gratuitos”, dijo el gobernador, Alberto Rodríguez Saá. Este lunes se reunió en una gran merienda con jubilados de varias localidades de la provincia para hablar sobre las distintas problemáticas que atraviesan los centros que los nuclean y donde se entregan los medicamentos de Laboratorios Puntanos.

Según reveló la Agencia de Noticias San Luis, decenas de personas se presentaron para dar a conocer los diversos contratiempos que encuentran en sus actividades y en el desarrollo de los centros de jubilados que utilizan para agruparlos, brindarles compañía, actividades recreativas y sobre todo proveer los medicamentos.

“Cada uno de nuestros centros de jubilados debe ser una luz. Y si no está organizado el centro entonces les llevaremos los remedios igual”, señaló el mandatario. Y agregó: “Me dicen que algunos no tienen un espacio físico. Bueno, si no tienen un lugar, le podemos pedir permiso a la directora para ver si nos deja reunir en la escuela. Si la directora no quiere, hablaremos con los intendentes para que nos cedan algún lugar. Y si no le diremos a la Policía que nos preste un lugar”, expresó el Gobernador.

Rodríguez Saá adelantó que consultarán a los trabajadores del Plan de Inclusión que deseen formarse y capacitarse para convertirse en “Acompañantes Solidarios”. Su función sería contener a aquellos abuelos que están solos o que por motivos de salud no pueden trasladarse hasta los centros de jubilados.

“Es una hermosa reunión. Aprendí mucho de todo lo que me contaron”, expresó Alberto, tras darle las gracias por su participación. “Esta política tiene que llegar a todos. Si es pensionado o jubilado tiene que llegar, y si es de la tercera edad y no es jubilado ni pensionado, con más razón los ayudaremos”, finalizó

“Cocinas solidarias”

Por otra parte, Rodríguez Saá instó a los jubilados a que organicen en los centros de jubilados para el próximo festejo del 25 de Mayo grandes locros solidarios y los invitó a que continúen con esas “cocinas solidarias”. “Ninguno se tiene que ir a dormir con la panza vacía. Los que quieran, nos avisan y nos organizamos. Primero el 25 de Mayo y luego todos los sábados. O sábados y martes, o el que quiere todos los días”, alentó.