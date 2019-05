Los calefactores cuestan un 30% más que el año pasado

Los calefactores van tomando protagonismo en las vidrieras de las casas de electrodomésticos. Si bien todavía las temperaturas no han bajado tanto, los puntanos comenzaron a recorrer los locales en busca de precios. El Diario de la República realizó un sondeo por tres comercios y comprobó que los artículos vienen con hasta un 30 por ciento de aumento. Los comerciantes no descartan una nueva suba en los próximos meses.

Víctor Castillo, subgerente de Naldo Lombardi, dijo que hasta el momento las ventas no han explotado y esperan la llegada de los clientes. Además, precisó que para acompañar al bolsillo de los puntanos tienen promociones hasta el 20 de este mes. "Los descuentos son importantes, algunos llegan al 20 por ciento si se paga en efectivo", comentó Castillo, quien agregó que en comparación a la temporada anterior vienen con aumentos de hasta el 30 por ciento.

Según el subgerente, los calefactores más buscados son los de tiro balanceado de la marca Volcán, ya que son de los más económicos y van desde los 5.400 a los 7.000 pesos. Para los que no cuentan con gas natural pueden optar por los que no tienen salida al exterior. Uno de 4 mil calorías ronda los 5 mil pesos. Otra de las opciones para pasar el frío son los caloventores. Asimismo, las pantallas de cerámica son de bajo consumo y cuestan entre 3 mil y 5 mil pesos.

"La gente busca gastar lo menos posible. Hoy no sé qué recomendar, si artículos a gas o eléctricos porque los dos están caros", contó Castillo y manifestó que los aires acondicionados también son otra alternativa. "Un split ronda los 16.500 pesos. En este caso, la inversión es una sola vez porque es frío/ calor", destacó.

Diego Enriz, encargado de ventas en Megatone, resaltó que a la hora de invertir en una estufa hay que pensar en dónde se colocará, calcular los metros cúbicos del lugar y multiplicarlo por cincuenta y cinco. De esa manera, sabrán cuál es el indicado. "Para calefaccionar una habitación, lo ideal es el de dos mil calorías, que cubre diecisiete metros cuadrados y cuesta 4 mil pesos. Uno de más potencia parte de los 7 mil pesos en adelante", detalló y resaltó que aumentaron un 20 por ciento.

Comentó que los que no tienen salida al exterior se pueden ubicar en el living o en una sala de estar. Sobre la peligrosidad de estos artículos señaló que desde "el 2013 todos vienen con válvulas de seguridad, con lo cual en caso de apagarse impide la salida de gas. El de 2.500 calorías cuesta 4.000 pesos", contó el encargado de Megatone y agregó que los eléctricos sirven para espacios chicos.

"Otra elección puede ser la pantalla de cerámica, que da buen calor. Esos van desde los 2.600 pesos. Las halógenas son las que más rápido suben la temperatura. Los aires acondicionados parten desde los 16 mil pesos para ambientar 22 metros cuadrados. Uno más chico cuesta 13 mil", resaltó Enriz.

Pablo Barrientos, vendedor de Ribeiro, manifestó que hasta el momento mantienen los precios porque son productos del año pasado. "De acá a dos meses seguro vienen con aumentos. Los que más buscan los clientes son los tiro balanceado, y rondan los 4.500 pesos. Los que no tienen salida al exterior están en 3.700, y los caloventores arrancan desde los $880. Las pantallas de cerámicas están en 3.000 pesos", precisó.

Según el vendedor, los que menos salen son los aires acondicionados, que parten desde los 16 mil pesos, a lo que se le deben sumar un costo de instalación, que cuesta otros 4 mil pesos.

A la espera

La mayoría de los locales de electrodomésticos está a la espera del comienzo de la Copa América (el 14 de junio) para vender televisores. Sin embargo, no tiene muchas expectativas a la hora de realizar grandes ventas, por la mala situación económica que atraviesa nuestro país.

En el caso de Megatone, los precios de los televisores se mantienen desde hace tres meses. Un dispositivo de 32 pulgadas que salía 8 mil, hoy está en 9 mil pesos. Lo mismo sucede con los de 49'', que rondan los 17 mil pesos.