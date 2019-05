Dos futbolistas puntanas rumbo a la "Albiceleste"

Milagros Gatica y Zoe Chávez fueron elegidas para participar de una Pre Selección Sub 15 y Sub 17 en el predio de la AFA en Ezeiza.

Milagros Gatica y Zoe Chávez cumplirán su sueño de vestir la "Albiceleste". Es que la futbolista de Villa Mercedes y la de San Luis capital fueron elegidas por Diego Guacci, DT de la Selección Nacional Sub 15 y Sub 17, y su cuerpo técnico, para participar de una Pre Selección imborrable en el predio de la AFA en Ezeiza.

Milagros, categoría 2003, es una de las tantas animadoras con la que cuenta el Departamento Femenino de la Liga de Fútbol Mercedes. Juega en Alianza Futbolística, donde se desempeña como marcadora central. Aunque su condición física y destreza con la pelota, le permite ocupar cualquier posición en la cancha.

"Estuve en el primer corte, por la mañana. Arranqué el partido con un poco de nervios pero me fui soltando y terminé sintiéndome cómoda. Por la tarde, las que quedábamos hicimos ejercicios con la pelota y después nos dijeron las seleccionadas. Cuando dieron mi nombre no lo podía creer, me puse a llorar", señaló Milagros.

La jugadora del "Tricolor" arrancó su pasión por el fútbol cuando tenía 6 años y encuentra está chance de lucir la "Celeste y Blanca" como algo único. "Es una oportunidad muy buena que se presenta y hay que aprovecharla. Imagino que va a ser una experiencia linda; voy a ir con ganas a dejar lo mejor de mí", manifestó.

"Ellos (por el cuerpo técnico) son muy buenos, tranquilos al dar indicaciones. Ahora siento que se me cumple un sueño y estoy emocionada. Todavía no lo puedo creer que en un par de semanas viajo", agregó la defensora, que en medio de la prueba en el predio de la liga local debió enfrentar a Defensores del Este por la séptima fecha de la Copa UPrO (ganaron 2 a 0).

Zoe, por su parte, categoría 2004, milita en la liga puntana en Gimnasia y Esgrima y Pedernera Unidos (GEPU), en donde habitualmente cumple el rol de volante de contención, contribuyendo en la recuperación y el manejo seguro de la bocha.

Zoe, feliz por estar en la Pre Selección Nacional comentó: "Fue una experiencia muy linda, me siento orgullosa y estoy esperando el viaje. Sé que no va a ser fácil pero me tengo confianza".

La jugadora del "Lobo" puntano comenzó a jugar hace cuatro años y recuerda sus primeros pasos. "Comencé porque veía jugar a mis amigos en el barrio y me gustó. Ahí mis papás me llevaron al club. Mi posición es de 5, pero también puedo jugar de 9. Me gusta pararme como delantera", expresó.

La prueba de la cual formó parte el domingo no fue la primera en su cuenta. El año pasado, en agosto, visitó Buenos Aires acompañada de su padres. "Fui a una prueba de la selección pero como cambiaron la fecha no pude hacerla. Pero sí fui a una de UAI Urquiza, donde me dijeron que me iban a llamar pero después no lo hicieron", dijo.

Milagros y Zoe están ilusionadas. Dicen vivir un sueño y esperan con ansiedad un viaje mágico –sería en tres semanas- que les permitirá vestir la “Albiceleste”. Ya dieron un primer paso importante pero ellas quieren ir por más.