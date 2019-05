Robaron el estéreo de un auto estacionado en el centro

Cuando llegaba adonde estaba estacionado su auto, en la zona céntrica de San Luis, el periodista Ignacio Pérez vio a un policía apoyado en su vehículo. Pensó que estaba esperando a alguien. “No he hecho nada, no he hecho nada”, bromeó. Entonces el efectivo le explicó porque estaba ahí: le habían robado.

Ignacio, que trabaja en las FM Digital, Rock&News y Municipal, había dejado a las 7:45 su Chevrolet Corsa en la calle Ituzaingó, metros antes de Pringles, para ir a trabajar. Volvió a las 12:30. Entonces encontró al policía que le dio la mala noticia. “Se ve que alguien ha pasado, vio los vidrios y llamó a la Policía”, dijo el comunicador.

Los delincuentes le destrozaron de un golpe el vidrio de la ventanilla del acompañante, para destrabar el seguro. “Yo había sacado el frente del estéreo y lo había puesto en una cajita, adentro del auto. Revolvieron todo hasta que lo encontraron y sacaron el estéreo en forma prolija, no rompieron nada”, contó.

El policía le comentó que esa zona “es jodida” por los robos. Pérez recordó que la semana pasada le robaron a un compañero suyo de FM Municipal: “Pato” Rodríguez había estacionado cerca de Belgrano y Lafinur. Le rompieron un vidrio y le robaron una mochila con una notebook.