River rescató un empate sobre la hora ante Inter

River Plate logró un empate en dos goles ante Internacional, de Porto Alegre, cuando se jugaba el cuarto minuto de descuento del último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores en el estadio Monumental, donde coronó este primer segmento de la competencia en la que defiende el título invicto, aunque como escolta de su rival brasileño, que también finalizó su participación sin derrotas.

Las comodidades que significaban para ambos equipos tener todo resuelto antes de jugar respecto de sus clasificaciones anticipadas y los puestos que ocuparían, Inter como primero del grupo A y River como inamovible segundo, no trabaron sin embargo el hambre de triunfo de argentinos y brasileños.

Y si bien River presentó una formación alternativa con mayoría de jugadores que no son habitualmente titulares, hasta el punto de integrar la zaga central con el paraguayo Robert Rojas, que perdió su lugar a manos de Lucas Martínez Quarta, y Luciano Lollo, que volvió al equipo después de seis meses, la búsqueda de los tres puntos para acomodarse en la mejor posición posible entre los segundos clasificados se puso de manifiesto desde el arranque.

La permanente exigencia desde el costado del campo del técnico Marcelo Gallardo a sus dirigidos fue la mejor traducción de ese objetivo ganador de los vigentes campeones de América, que ante la envergadura del rival también "olfatearon" que el espectáculo podía resultar atractivo más allá de la fidelidad que siempre le dispensan a su equipo.

Y fue bueno lo de River en el primer tiempo, presionando en el medio con el despliegue de un muy recuperado Exequiel Palacios en colaboración con Bruno Zuculini, que siempre tenían cerca al uruguayo Nicolás De la Cruz para conducir y arrimarle el balón a los dos puntas, Lucas Pratto y Julián Álvarez.

Todo esto inclusive se tradujo en una diferencia a favor con un gol (en posición adelantada) convertido justamente por Álvarez (el jueves partirá con el seleccionado sub 20 junto a su compañero Cristian Ferreira para jugar el mundial de la categoría en Polonia, después de una preparación en España), que definió colocando el balón por encima de la cabeza del arquero Marcelo Lomba.

Pero cuando parecía que el primer tiempo iba a extinguirse con la ventaja que su público celebraba, se equivocaron Ferreira y Palacios, tomó el balón el experimentado Rafael Sobis y con un remate lejano y a media altura venció a Franco Armani, que se quedó extrañamente inmóvil, sin atinar a defensa alguna.

La segunda etapa ya fue otra cosa, porque la presión de River cedió, no pudo tener tanto tiempo la pelota y, por consecuencia, perdió la iniciativa, que de a poco empezó a ser propiedad de su rival.

Sin demasiado sustento defensivo en sus marcadores centrales, antes del cuarto de hora el conjunto visitante iba a ponerse en ventaja por intermedio del mencionado Sobis, en esta oportunidad mediante un tiro penal concedido por una mano del amonestado Lollo.

Y a partir de allí, la larga media hora que quedaba por delante ya no le deparó a River mayores chances claras como para alcanzar el empate, pese al pundonor de Lucas Pratto y los remates alejados de De la Cruz.

Pero cuando parecía que todo terminaría en triunfo de los de Porto Alegre, que en los últimos cinco minutos contaron con el ex River Andrés D'alessandro en cancha, un error forzado de Marcelo Lomba le permitió a Pratto, que en esta primera fase solamente había anotado ante este mismo rival en Brasil, concretar la agónica paridad en el cuarto minuto de descuento.

Después llegó un arremolinamiento en el que resultó amonestado el otro argentino que tiene el equipo brasileño, el ex Independiente Víctor Cuesta, y el pitazo final posterior del árbitro chileno Piero Maza que dejó a ambos equipos invictos al cabo de la primera fase de esta Copa Libertadores y con un inmejorable crédito abierto rumbo a los octavos de final.

De esta manera Inter finalizó primero en el grupo con 14 puntos, seguido por River con 10, mientras que Palestino, de Chile, con 7, se clasificó para la siguiente fase de la Copa Sudamericana al derrotar esta noche en Perú a Alianza Lima (1), que dirige el argentino Miguel Ángel Russo, por 2 a 1 (Renato Tarifeño hizo los dos del vencedor, mientras que el santafesino Tomás Costa había puesto en ventaja a los locales).