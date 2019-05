El precio del menú del comedor universitario subió un 14 por ciento

A partir de este miércoles, los valores de los platos del comedor universitario de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) para los alumnos aumentan un 14 por ciento. Así lo indicó Jorge Sosa, titular de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario (Saebu), quien indicó que el ajuste responde al alza de las materias primas. Un almuerzo o cena para los estudiantes cuesta 40 pesos, y 38 si se compra la chequera que tiene cinco tickets.

Sosa señaló que la suba abarca a todas las categorías. El servicio completo para el personal docente ahora vale 115 y, el particular, 200 pesos. En este caso, para acceder hay que presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI). También está la opción de dividir el menú. Así, la entrada costará 60 y el plato principal 140 pesos. "Cada vez viene más gente que no es del ámbito universitario. Hoy, por ese valor, no comés en ningún restaurante", dijo.

Manifestó que la suba de las materias primas ha sido muy brusca. "En los últimos dos meses, ha sido importante el incremento de los productos que ofrecen los proveedores. Si tuviéramos que cobrarlo con la inflación, el ajuste no bajaría de los 75 pesos", explicó el titular de Saebu, quien agregó que a los gastos los absorben con el aporte voluntario del 1 por ciento que hacen los docentes y no docentes de la casa de estudios. "Ellos pueden acceder a un servicio mucho más barato del que se le ofrece al ciudadano común", precisó.

El funcionario afirmó que algunos productos particulares que utilizan para la elaboración de las comidas han sufrido grandes subas. "Uno de los alimentos que más se utiliza es el pollo, y en solo dos meses se incrementó su valor en un 80 por ciento", expresó y agregó que hoy la situación del comedor es "preocupante".

"Los proveedores no aceptan presentarse a licitaciones que tengan 60 días de plazo para la entrega de los productos. Algunos ni siquiera se animan a participar y esto implica una menor posibilidad de lograr precios razonables", indicó Sosa. "Hasta el 18 de abril, una horma de queso costaba 256 pesos y, cinco días después, pasó a 450. Sube el dólar y automáticamente se traspasa a todos los productos alimenticios", comentó.

Resaltó que cerca de dos mil alumnos utilizan los servicios del comedor: unos 1.200 al mediodía y 800 por la noche. Además, destacó que este año, en comparación al 2018, tienen un 20 por ciento más de comensales. "La crisis golpea directamente el bolsillo de los estudiantes. El menú pasó de 35 a 40 pesos, aunque incluye una entrada, plato principal, postre, fruta, pan y agua. En caso de contar con la chequera, se pagan 38 pesos", comentó el funcionario.

Sosa precisó que, ante este panorama de crisis, a la universidad solo le quedan dos alternativas. "Aumentamos el precio y tratamos de hacer malabares con los presupuestos o bajamos la calidad de los productos, algo que no está en discusión en la UNSL", señaló.

También contó que los platos están armados por nutricionistas que pertenecen al comedor y al Centro de Salud del Centro Estudiantil. "Están compuestos con el valor nutricional que tienen que tener los estudiantes universitarios. Tenemos varios distribuidos durante la semana", dijo Sosa, quien afirmó que el comedor funciona de lunes a viernes de 12 a 14 y de 8:30 a 22.

Elisa Lucero, alumna de Fonoaudiología, expresó que, "aunque la suba no es mucha, de todas formas los estudiantes la sienten. Son cinco pesos, pero al mes pasa a 100 y vivimos con lo justo y necesario. Igualmente nos resulta más económico que comprar los elementos y elaborarlo nosotros. Voy al mediodía y a la noche", manifestó.