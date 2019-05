Los puntanos se casan y se separan menos en este 2019

En estos cuatro meses un 22% menos se casó y disminuyeron un 30% los divorcios, en relación al año pasado.

Los puntanos están cada vez más lejos del altar y del divorcio. Olvidado quedó el anhelo de la planificación de la boda, luna de miel y el arroz al salir de la iglesia. Según datos proporcionados por el Registro Civil, en lo que va de estos cuatro meses, los casamientos disminuyeron un 22 por ciento en comparación al año pasado. Lo mismo sucede con las separaciones que bajaron un 30 por ciento.

David Contreras, director del Registro Civil, comentó que este cuatrimestre 127 parejas, en todo el territorio provincial, tramitaron el divorcio y que en 2018 fueron 184, en el mismo período de tiempo. "Todos tramitan la separación, lo que significa que presentaron la documentación necesaria para realizarlo, en donde está incluida el oficio librado por el juzgado, más una tasa que se debe abonar para anotarse y dos copias de la sentencia certificada", dijo Contreras, quien explicó que muchos se demoran en cumplimentar con todos los papeles y que eso demora la disolución.

En la reforma del 2015 del Código Civil y Comercial Argentino entró en vigencia el "Divorcio Express", lo que permitió que se pueda agilizar el trámite. Antes las partes tenían que comprobar el desinterés en la pareja o estar separados de hecho por más de un año y medio sin voluntad de unión. Además, para que se dictara sentencia de separación había dos audiencias de conciliación previa. Hoy con la sola presentación de una de las partes que manifieste su voluntad de no continuar con la relación, se fija una sola audiencia a la que se citan a ambas partes y en la misma se dicta la resolución.

Para comenzar con la disolución de un matrimonio se debe contar con una buena suma de dinero. Según Viviana Miotti, abogada especialista en derecho de familia, los valores mínimos sugeridos por el Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis rondan los 41.600 pesos, a los que hay que sumarles mil pesos en concepto de tasa de justicia por derecho a archivo, que se paga cuando se inicia un expediente en la Justicia, más otros 3.750 en concepto de tasa de justicia por el divorcio. Siempre y cuando no haya bienes de por medio. En el caso de que tengan los honorarios se incrementan y la tasa también. Lo que da un total de 46.350 pesos.

Las ganas de contraer matrimonio también vienen en baja. Entre enero y abril de este año solo 158 personas decidieron ponerse una alianza, mientras que en 2018 lo hicieron 201, lo que representa más de un 20 por ciento menos. "Ahora prefieren las uniones convivenciales porque es mucho más práctico. Para eso tienen que sacar un turno y cumplir con los requisitos. Deben ser solteros o acreditar fehacientemente que son divorciados, dos testigos y abonar un sellado", expresó Contreras y afirmó que este año ya hicieron 267.

Sobre las pocas ganas de pasar por la iglesia y los divorcios, la psicoterapeuta Elena Toranzo, manifestó que la crisis económica es un factor, como también la descreencia en las instituciones formales. "Antes era todo un rito casarse con papeles, hoy no hace falta pasar por el Registro Civil y alcanza solo con el sentimiento de formar una pareja. Además, la separación se piensa como una posibilidad de que puede suceder. Antes todo era escondido y no estaba bien visto", resaltó Toranzo, quien agregó que en la actualidad es común que más de una joven pareja tenga sus abuelos o padres divorciados. "Ya no hay familias extensas y bien constituidas. Al no tener un ejemplo del matrimonio, no lo ven como un valor a establecer o posible", precisó.

Otras de las razones que marcó la especialista, es la dificultad de asumir un compromiso a largo plazo. "En la sociedad actual todo es rápido e intempestivo. Ante la primera dificultad lo primero que piensan es anular el matrimonio, hay falta de tolerancia. Lo económico también es un factor influyente. Se generan frustraciones y enojos", dijo.

Marcela Scaramuccia, licenciada en Psicología, señaló que un 20 por ciento de los pacientes van por problemas de pareja y el otro 20 para atravesar el duelo de una separación. "Con la crisis aparecen los conflictos. Algunos deben trabajar más, no pueden dedicarle tiempo a la familia, no alcanza el dinero, como tampoco tiene espacio de ocio. Todo eso junto llega a que tomen la decisión de separarse", manifestó.