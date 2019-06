Carlos Borello: “El punto es para el fútbol argentino”

“El punto es para el fútbol argentino", declaró el seleccionador de la albiceleste Carlos Borrello tras empatar hoy sin goles ante Japón, en París en la primera jornada del grupo D del Mundial, en lo que fue el primer partido sin derrota del plantel femenino en la competición.

"El punto es para el fútbol femenino argentino y el incentivo es que Argentina empiece a crecer. Esto es un empujón anímico para la disciplina", declaró en rueda de prensa el técnico que dirigió al equipo en las ediciones del Mundial de 2003 y 2007, en los que la Albiceleste se fue de la primera fase sin sumar.

Además Argentina consiguió su primer punto en Francia-2019 ante un equipo japonés subcampeón en 2015 y campeón en 2011.

"Teníamos que resguardarnos y ser muy ordenados, poder salir con alguna contra o en una pelota aérea a nuestra 9 (Soledad Jaimes), por la altura. Las jugadoras hicieron lo que yo pretendía, es una satisfacción. Obtener este punto es el inicio del camino", añadió.

Con este empate en la llave D, ambos equipos quedan por detrás de Inglaterra, que debutó el domingo con un triunfo 2-1 sobre Escocia.

Argentina supo aguantar la presión japonesa, con una buena actuación de la arquera Vanina Correa, sobre todo con una atajada en el minuto 90,.

"La portera tiene un gran porcentaje del acierto de un equipo. Ella tiene mucha experiencia, hoy lo demostró", dijo el técnico.

Borrello, que intentó no individualizar el éxito, nombró a otras dos futbolistas en la conferencia de prensa.

La primera, la centrocampista de 20 años Lorena Benítez, debutante en una gran competición internacional.

"Juega fútbol once y sala, me parece muy ordenada, con buena técnica y visión de juego. Es fundamental, la puse de cinco en distribución", señaló sobre la jugadora de Boca.

Luego se refirió a la que fue nombrada mejor jugadora del partido, Estefanía Banini, un tormento para las japonesas.

"Es una permanente incentivadora de las jugadoras. De lo futbolístico ni hablar, es una jugadora distinta. Ella es distinta, muy importante para mí dentro y fuera del campo", señaló sobre su capitana, que forzó tres tarjetas amarillas a golpe de gambeta.

Tras su destacado arranque, Argentina continuará su periplo en el Mundial el 14 de junio ante Inglaterra y cerrará la primera fase el 19 frente a Escocia.

"Tenemos que ver los punto fuertes del rival y los puntos débiles, tenemos que analizar en profundidad a Inglaterra. Hay momentos en los que no podemos jugar de igual a igual a estos equipos. Hoy encontramos una fórmula para obtener un punto", dijo.