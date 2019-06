Un hombre es investigado por abusar de sus dos hijas

Este hecho se repitió muchas veces en cuatro años y (mi papá) lo repetía cinco veces aproximadamente por mes”, afirmó una chica que asegura que su padre abusaba de ella y de su hermana, tres años menor. La afirmación está contenida en la denuncia que la joven, de 21 años entonces, hizo el 19 de setiembre del año pasado, en la Oficina de Recepción de Denuncias del Poder Judicial. Ahora la investigación del caso está a cargo de la jueza de instrucción Penal 3 de San Luis, Virginia Palacios.

Vanesa, la madre de las jóvenes, dijo que se enteró de los abusos a la mayor a fines de octubre de 2017, cuando su hija regresó de Buenos Aires, donde está cursando una carrera artística, y le dijo que necesitaba hablar con ella. Además de la durísima revelación, la chica le hizo el reproche de por qué no había hecho nada para impedirlo. “Pero yo nunca sospeché nada, nunca vi nada que me pareciera sospechoso, ningún indicio”, sostuvo.

Ella trabajaba en una panadería del centro, por la noche, y sus hijas quedaban al cuidado del padre, un hombre de 43 años que trabaja como sonidista en espectáculos y además es músico aficionado. Según la denuncia, en esas ocasiones ocurrían los manoseos y, en el caso de la más chica, incluso el acceso carnal. “Que había abusado de ella recién lo pude confirmar en agosto del año pasado, al principio mi hija no quería decirme nada”, contó.

Fue entonces cuando la madre hizo la denuncia judicial, el 29 de ese mes. Luego la mayor denunció su caso.

“La investigación está en marcha, en breve se tiene que presentar a declarar la licenciada Marisa Samper, la responsable de la Cámara Gesell, que le hizo la entrevista psicológica a la menor de las hermanas”, le explicó a El Diario el abogado Ernesto Torres Mathieu, que representa en la causa a las denunciantes.

“Lo último fue que citaron a la mamá denunciante a una pericia psiquiátrica y psicológica, eso lo hizo el otro día, y la denuncia sigue su curso”, indicó.

Ese estudio sobre las condiciones mentales de la ex esposa del denunciado fue solicitado por el abogado Eduardo Esley, defensor del sospechoso. “Pedí estudios psicológicos y psiquiátricos para él, para la ex que lo denunció y para la menor de las hijas. Está ordenado, pero no se ha hecho”, afirmó Esley.

El abogado del sonidista dijo que va a probar que lo que la mujer denuncia es falso. “Son dichos de una chica, producto de una bronca de la mujer porque él se separó, se fue de la casa. La esposa quedó con bronca y le hizo decir a la chica que el padre la había manoseado. Son todas mentiras”, afirmó Esley. “Si hubiera alguna prueba ¿usted cree que la jueza no hubiera detenido a mi cliente?”, señaló el abogado. Y agregó: “A la madre la voy a denunciar por falsa denuncia”.

"Lo eché cuando supe de los abusos"

Vanesa asegura que la afirmación del abogado de su ex es falsa porque se separaron cuando ella descubrió lo de las agresiones sexuales a su hija más grande y echó a su pareja de la casa, luego de veinte años de convivencia. Se habían puesto de novios cuando ella tenía 15.

“Todo ocurría en mi ausencia, y él las amenazaba con que me iba a matar si ellas me contaban. Ellas eran chiquitas, le obedecían ¿qué niño no obedece a su padre? Le juro por Dios que no me imaginé nunca. Mi hija me sabía decir ‘yo lo odio al papi’ y yo le decía ‘pero, por qué, hija, sabés que es renegón, gruñón’, porque no sospechaba de nada”, aseguró.

Su hija mayor le contó que los manoseos empezaron cuando ella tenía 8 años y se extendieron durante cuatro años. “Creo que en el caso de ella se limitó a los manoseos, tal vez porque era la más grande. Pero en el caso de la más chica, no. Yo rogaba que el examen médico no diera positivo, pero dio positivo, eso me terminó de quebrar cuando me dieron el estudio”, contó Vanesa.

Dice que no sabe cuándo comenzaron los abusos a su hija menor. “Lo que sí, ella en su Instagram puso ‘a los 9 años tuve que madurar de golpe’, o algo así, debe haber sido a esa edad”, conjeturó.

La madre dice que aunque tardaron en confiarle a ella lo que sufrían, sus hijas sí lo hablaban entre ellas: “Se ve que no se animaban a decirle a nadie, ni siquiera a una maestra. Porque, por ahí, si lo hubieran contado, el tipo ya estaría preso”, dice. Y agrega que eso es a lo que ella aspira.

Primera señal, un mes antes

Vanesa cuenta cuándo tuvo la primera señal de que había dentro de su familia un secreto que ella no conocía. Fue un mes antes de que su hija le contara de los abusos. “La última vez que discutimos, él me pegó una piña. Yo agarré una lata que tengo con botones y le partí el labio. Y me fui de mi casa, para la tercera rotonda, como a las dos de la mañana”, recordó. Ella vive cerca de la primera rotonda de la Vía del Peregrino, en la zona noreste de San Luis.

“Me puse a llorar, pensaba ‘Dios mío ¿tan mala persona soy?’ Porque él siempre me hacía sentir así, que era la peor, que era una basura, que no servía para nada. Dicen que el psicópata actúa así. Entonces, estaba cansada, yo decía ‘Dios, dame una señal, a ver si es cierto que soy así’.

“Él me llamaba, me llamaba, me llamaba al celular, se ve que tenía miedo que lo denunciara. Como a las dos y media o tres de la mañana, me llama mi hija mayor, de Buenos Aires. Cuando me preguntó dónde estaba, le dije que en casa, pero me contó que el padre la había llamado y le había dicho que yo me había ido. Y me pidió un favor: ‘Volvé a casa, no dejes sola a mi hermana’”, recuerda Vanesa.

En ese momento pensó que era para que su hija más chica no estuviera sola mientras los padres estaban en la calle, peleados, dice.

Luego, su hija mayor le dijo que necesitaba hablar a solas con ella, cuando viajara a San Luis, para el cumpleaños de un familiar. “A todo esto, yo pensaba que me quería decir que estaba embarazada, o que se quería juntar con su novio”, recuerda.

Pero lo que su hija le reveló fue mucho peor.