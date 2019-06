Unión: el calor de la juventud encendió la presentación de candidatos del FUJ

Cada uno de los candidatos contó su sueño y todos coincidieron en que necesitan un hospital, asfalto para las calles, viviendas y una escuela agrotécnica. Alberto Rodríguez Saá aseguró que los va a cumplir.

El Club Deportivo Puntano fue el espacio elegido para encender la llama del Frente Unidad Justicialista, durante la presentación de los candidatos. Estaba repleto de jóvenes que llevaban carteles con mensajes de aliento para el Gobernador, quien prometió cumplir los sueños de los vecinos de las localidades de Buena Esperanza, Unión, Nueva Galia, Anchorena y Batavia, que fundamentalmente necesitan un hospital.

El primero en contar lo que necesita la zona sur de la provincia fue Claudio Denis Aguilera, candidato a concejal de Unión; luego siguió Javier Scally, su suplente; y más tarde lo hizo Diamela Freixes, la candidata a senadora provincial. Con el corazón atento, Alberto Rodríguez Saá, que va por la reelección, les prometió que cumplirá sus sueños.

"Qué bonitos discursos. A su manera: con cariño, respeto, humildad y un poquito de bronca contaron los sueños del sur provincial. Son sueños que compartimos y que vamos a realizar. Lo bonito que tiene la política es que cuando uno sueña después lo cumple. Lo que contamos este martes, vamos a grabar en el corazón. Les digo, chicos y chicas, ¡vamos a cumplir todos!", exclamó Rodríguez Saá.

El primer mandatario provincial mencionó que piensa mucho en los trastornos que ocasiona el calentamiento global, y contó que a través de proyecciones puede pensar en cómo será el mundo en unos años. "Me pasa algo extraño porque siento dolor por lo que va a pasar y el mundo parece no darle importancia a este tema. Pero dentro de toda la tragedia, el sur va a tener más lluvia y más calor, y va a convertir la región en una zona más próspera. Este sur puntano será codiciado. Entonces vamos a estar preparados, porque primero estamos nosotros, los habitantes y las familias del sur", dijo y agregó que todos los proyectos tienen que estar pensados con proyección a futuro.

También se tomó apenas unos segundos para analizar la crisis económica que atraviesa el país: "A Macri le ha ido mal y sembró cosas feas. Nos deja hambre, desocupación y una enorme deuda externa. Uno busca en Argentina, en San Luis, en el sur de la provincia y en Unión, y no ve una escuela, ni un pedazo de pavimento, ni un cordón cuneta, ni una vereda. La deuda la tenemos que pagar todos. Es decir que entraron esos 'papelitos verdes' que nunca vimos y tenemos convertidos en obras y que ahora tenemos que pagar todos".

"Acá luchamos contra el hambre y la falta de trabajo. Comenzamos un plan de inclusión, uno de becas, otro de ayuda solidaria, abrimos merenderos... brindamos un abrazo de contención por una situación que no provocamos", afirmó. Luego expresó el dolor que la causa imaginar a los pequeños comerciantes perder sus comercios por la crisis. "Han dedicado una vida a sus comercios. Un día tienen que cerrar, pero no fracasaron ellos, el daño lo produjeron las políticas nacionales. No queremos que cierren las puertas, por eso creamos planes para que se defiendan y no pierdan la cultura del trabajo", aseguró y añadió que las obras y proyectos que desarrolló durante su trayecto como Gobernador, le dieron el crédito porque "el pueblo sabe que ante esta crisis estaremos cuando más nos necesitan, y estaremos cuando más nos necesiten. 'Vos sabés que estando el Alberto hay certeza de que las cosas van a ser mejor".

Los aplausos no tardaron en estallar en el club. "Eso nos convierte en sembradores de esperanza. Es muy importante la esperanza en el corazón de las personas. Si le pregunto al pueblo argentino cómo piensan que van a ser los próximos años con Macri, saben que el mes que viene va a ser peor, y después peor. En San Luis vamos a estar mejor, y en los próximos 4 años mucho mejor. Esto nos permite hacer estas campañas, con humildad respeto y en paz. Con mucha alegría", expresó Rodríguez Saá.

Además les agradeció especialmente a los más jóvenes por la alegría, el júbilo, el trabajo que desarrollaron durante toda la campaña. "Los jóvenes están integrados en el Gobierno, en la campaña. Los estamos empoderando. Ellos nacieron en la era digital. Que tiene mucho de maravilloso, que nos une a través de internet, de la telefonía y de la televisión. Ellos son los dueños de la era y acá los empoderamos, les damos lugar a que nos ayuden, eso no está mal. Si se equivocan los mas viejitos ayudamos a reconocer el error, corregirlo y seguir adelante", aseveró y añadió que percibe en los jóvenes una enorme sensibilidad social.

"Me pidieron más hospitales para el sur. La salud tiene que ser pública y gratuita, tiene que estar al lado de tu casa, bien cerquita cuando hay un problema no puede haber una mamá que no pueda llegar. El niño con fiebre necesita atención ya. Lo mismo otras enfermedades. Me comprometo a construir el hospital de Unión", expresó y otra vez les transmitió tranquilidad a los vecinos: "Recuerden, ayúdenme que vamos por buen camino, pero necesitamos más tiempo. El cemento está y nos faltan médicos, paramédicos, enfermeras y enfermeros. Hay un gran problema en el país porque no hay suficientes médicos. San Luis acaba de firmar un convenio con la Universidad de Buenos Aires, con la Facultad de Medicina, que es la más importante del país y del mundo porque dio tres premios Nobel. Con ellos firmamos un acuerdo y nos van a ayudar a capacitar y a tener médicos. Vamos a firmar otro acuerdo con la Universidad Católica de Cuyo de San Luis que tiene la carrera de Medicina, pero el gran problema es que los chicos hacen la residencia médica en otras provincias y queremos que las hagan en San Luis".

Después citó el pedido que le hizo Freixes, el deseo de abrir una escuela agrotécnica en el sur de la provincia. "Le digo que sí a Diamela, y que el tiempo será más corto del que pensamos porque tengo la solución y la provincia no necesita pedir créditos, porque se administra bien y va a tener la plata también. Vamos a cambiarle la cara a Unión, como dijo diamela", especificó.

Noticia en desarrollo...