“Uno de los ejes de mi gestión será la enseñanza digital”

El electo rector de la UNSL celebró el triunfo de su Lista y prometió “más universidad en la comunidad y más comunidad en la universidad”.

Dialogar y salir a buscar ese 38 por ciento del electorado que no lo votó son sus metas a corto plazo, o sea, desde mañana. Así lo aseguró el electo rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, en medio de la euforia de los festejos en el búnker de la Lista 1, en el Comedor Universitario.

Sin el conteo cerrado, pero con una amplia ventaja en el recuento provisorio de votos, el actual secretario de Coordinación y Planificación Institucional de la UNSL, consideró que la tendencia ya es irreversible y se animó a celebrar tras recibir el llamado de su contrincante, el decano Fernando Bulnes.

“A mí me tocó estar encabezando una lista, pero es una victoria de todos, de un hermoso grupo político”, expresó tras confirmar que su lista se quedó con seis de las siete facultades, que también elegían representante

“Hoy vivimos una jornada democrática en la universidad, muy linda y leal. Le demostramos a la provincia que podemos hacer unas elecciones en paz, porque en elecciones tan cercanas como a gobernador y luego a la presidencia, la universidad ha sido un ejemplo”.

El apoyo que recibió en las urnas dijo que lo compromete en varios aspectos, pero sobre todo al diálogo, en la búsqueda de ese 38 por ciento que no confió en él y a afianzar la confianza en quienes lo eligieron. “Tuvimos un apoyo muy importante de los docentes, espectacular de los no docentes y en el estudiantil que no hemos perdido en prácticamente ninguna mesa, los graduados también le dieron el valor que se merecerá la escuela y el jardín”.

Finalmente, anticipó que uno de los ejes de su gestión será la enseñanza digital. “Vamos a tener más universidad en la comunidad y más comunidad en la universidad, vamos a darle un empuje con financiamiento genuino a la ciencia y tecnología que están pasando muy mal momento en nuestros país. La universidad le tiene que dar una mano a nuestros investigadores porque se lo merecen y tenemos un prestigio que cuidar”.