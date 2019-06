Probaron el sistema que usarán para el escrutinio provisorio

Con el fin de transparentar el acto eleccionario del domingo, el Tribunal Electoral dictó una resolución para que se diera a conocer en detalle el funcionamiento del sistema por el cual se elaborará el escrutinio provisorio en el Correo Argentino. Apoderados de los frentes que competirán en las urnas pudieron despejar sus inquietudes. Las autoridades de la entidad ubicada en avenida Illia y San Martín indicaron que estará disponible un sitio web (aún no especificado) en el que se podrá consultar en tiempo real la carga de los votos de toda la provincia.

Alrededor de las 14:30, más de veinte jóvenes empleados por el Correo comenzaron la carga de datos al sistema de telegramas de prueba que les fueron entregados: una simulación de lo que sucederá el domingo después de las 18, horario de finalización para votar en las Elecciones Generales Provinciales 2019. De la demostración participaron apoderados de los frentes políticos y autoridades del Correo Argentino de la provincia, la región y Buenos Aires, así como también encargados de la parte técnica del sistema que se empleará.

"Esto inició ayer con una primera prueba y siguió hoy con una segunda. Es para mostrarle a la Justicia, a los partidos políticos y a los medios cómo es el procedimiento de carga de los telegramas que se van a ir recibiendo", explicó Cayetano Lucero, líder electoral de la provincia de San Luis por el Correo. Por su parte, la secretaria electoral provincial Ana Giménez Lanza sumó: "El presidente del Tribunal Electoral dictó una resolución que disponía que demos a conocer a todos los partidos políticos el funcionamiento de este método, en qué consiste la logística del despliegue del reparto de urnas en los distintos establecimientos, la revisión de telegramas y la carga de datos".

Explicaron que los telegramas que firmen las autoridades de cada mesa serán recogidos por el personal del Correo y luego serán trasladados a alguna de las 17 SED (Sucursales Electorales Digitales) que tienen repartidas en las localidades de San Luis, Villa Mercedes, Merlo, Justo Daract, La Toma, Luján, Naschel, Quines, Nueva Galia, San Martín, Santa Rosa del Conlara, San Francisco, Arizona, Tilisarao, Buena Esperanza, Unión y Concarán. Explicaron que son 12 más que las elecciones de 2017.

"En estos lugares se digitalizarán las imágenes. Esos telegramas digitalizados van a nuestro data center, donde hay un proceso de certificación de datos. El sistema trabaja con una validación en ingreso y una doble carga. Los telegramas se procesan a medida que van llegando. En los puestos de ingreso verifican que el código de barra pertenezca a una carga manual del número de mesa y, si coincide, lo deja pasar. Ese operador de ingreso tiene que ver que la correspondencia esté completa y que tenga las firmas", detalló Alejandro Páez, encargado de la parte técnica de carga de datos del Correo.

Luego siguió: "Una vez ingresado, pasa a los dos puestos de carga. Se trabaja con carga simultánea y ambas tienen que ser iguales para que el telegrama quede escrutado. De no haber concordancia pasa a un tercer control, donde se revisa cuál fue la diferencia para corregirla. Si no se soluciona, pasa a un estado que se llama 'incidencia definitiva', por lo cual ya no es tomado para el escrutinio provisorio, sino que lo revisarán en el definitivo".

Si supera ambas cargas se considera un telegrama escrutado que ya puede ser visualizado por la Justicia, los fiscales y la prensa. Estarán dispuesto en el lugar y luego para el público, que seguirá en tiempo real este escrutinio provisorio a través de un link.

"Es un sistema muy sencillo con una muy buena revisión por parte del Correo. Mi balance es positivo porque además es muy seguro", afirmó la secretaria electoral provincial y agregó: "La prensa tendrá lugar en la planta baja del Palacio de Justicia y el Salón Blanco se usará para la colocación de urnas. Habrá tres mesas escrutadoras y en los salones contiguos habrá dos más. También está prevista una sala especial para los fiscales de cada frente".

Las autoridades del Correo Argentino informaron también que habrá aproximadamente 745 personas representando a la institución el domingo para el acto eleccionario, y que 145 vehículos harán el despliegue y repliegue necesario para la logística.